«Побегал пять минут и упал замертво»: Причиной смерти 18-летнего футболиста в Орехово-Зуеве стала аневризма

Через три месяца Никите должно было исполнится 19 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

4 апреля на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве скончался 18-летний Никита Сидоров. Он выступал в составе футбольного клуба «Знамя Труда». Команда проводила товарищеский матч в рамках подготовки к сезону.

— Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Никиты, — сообщили в ФК «Знамя Труда».

Никита Сидоров играл в молодежке клуба. Фото: из архива ФК Знамя Труда

Клуб называет себя старейшей командой в России. Он был основан в 1909 году. Команда выступает в Первенстве России по футболу среди клубов Второго дивизиона в зоне «Запад». Игрок Никита Сидоров не был участником основного состава, а играл в молодежной сборной.

— В команду он попал 1,5 года назад. В воскресенье первый тайм он не играл. На поле его выпустили во втором тайме. Он побегал пять минут и рухнул на траву. Сразу отключился. Прибежали наш фельдшер, тренер команды. На трибунах был отец Никитины. Вызвали скорую. Врачи приехали, постояли над телом и вызвали на подмогу реанимобиль. Около 40 минут врачи пытались что-то сделать, но помочь ему не удалось, — сообщил kp.ru один из игроков «Знамени Труда» на условиях анонимности.

Вместе со своей девушкой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В официальных аккаунтах ФК «Знамя Труда» сказано, что предварительный диагноз врачей — аневризма. Под этим диагнозом чаще всего понимают проблему с сосудами головного мозга. Они разбухают и сдавливают мозг. Болезнь на ранних этапах часто протекает бессимптомно. Патология бывает врожденной и приобретенной. Ее провоцируют стресс и физические нагрузки.

Стадион и скорые на поле. Фото: Админстрация Орехово-Зуево

Официальное заключение будет после вскрытия тела. К проверке инцидента подключился региональный Минспорт. Чиновники изучат, как в команде следили за здоровьем игроков, проводили ли медосмотры и диспансеризацию.

В команду парень пришел полтора года назад. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В прошлом году во вратаря клуба «Знамя Труда» попала молния. Парень впал в кому, но его удалось спасти. Игрок продолжает выступать за подмосковную команду.