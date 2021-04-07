Перевал Дятлова: Почему нельзя доверять выводам прокурорской проверки о лавиноопасном склоне

2013 год, журналисты "Комсомольской правды" и Первого канала устанавливают палатку во время экспедиции по местам похода группы Дятлова. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Мы уже не раз писали о результатах прокурорской проверки. И будем писать еще - поводов для споров хватает. И в этот раз предлагаем обсудить любопытную нестыковку, которая, на наш взгляд, ставит под сомнение выводы экспертов «о лавинной опасности склона». Именно такая формулировка прозвучала в официальном ответе прокуратуры Свердловской области:

Фрагмент официального ответа прокуратуры Свердловской области.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Основным доводом для такого решения стало заключение эксперта гляциолога Виктора Поповнина, который в составе нашей экспедиции 18 марта 2019 года провел исследования на склоне Холат-Чахля. Но вот что нас смущает. Поповнин делал снегомерные замеры на предположительном месте стоянки дятловцев. Месте, которое с помощью многолетних измерений и фотоэкспертиз вычислили исследователи-любители и показали нам, журналистам. А прибывшие на перевал одновременно с нами прокуроры и геодезисты определили место палатки на 100 метров северо-восточнее нашего.

Отсюда вопросы - правомерно ли было брать за основу экспертизу гляциолога, который работал на нашем месте палатки, а не прокурорском? Правомерно ли делать выводы о лавиноопасности всего склона, если замеры производились только в одной точке?

Полагаем, нет. Но самое интересное, что именно на эту гляциологическую экспертизу ссылаются другие эксперты и в микроклиматической, и в ситуационной экспертизах. А тех, кто проводил прокурорскую проверку, это не смущает.

Гляциолог Поповнин написал в своем заключении: «Снегомерные работы в месте установки палатки дятловцев были проведены по методу прямой площадной снегосъемки».

- А как вы установили место палатки дятловцев? И почему этот момент не отражен в экспертизе? – резонно спрашивает поисковик Владислав Карелин, которого мы попросили прокомментировать выводы гляциолога. Карелин одним из первых видел палатку туристов на склоне. На известной фотографии последнего места стоянки он крайний слева.

Сотрудники следственной группы у палатки "дятловцев".

Да, на самом деле, никто не знает, где стояла палатка группы Дятлова на склоне Холат-Чахля. Ее точные координаты не были зафиксированы в уголовном деле. В протоколе с места происшествия нет никаких описаний. Есть лишь карта, где очень приблизительно обозначена последняя стоянка туристов. Почему следователи 1959 года не потрудились записать точное местоположение, непонятно. Впрочем, мы этого уже не узнаем.

Меж тем если речь идет о сходе снежной доски на палатку, то снегомерные работы должны быть там, где эта палатка стояла. Ведь, по мнению «лавинщиков», доска сошла, потому что туристы подрезали склон.

НИ ОДНОГО ПРИЗНАКА

Еще гляциолог пишет в экспертизе: «Место установки палатки однозначно находится в лавиноопасном месте. Здесь могут образоваться и лавины из точки, и осовы (пласты, - Авт.) из снежной доски. Этому способствует крутизна склона 21 градус, наличие незначительных поперечных каменистых гряд, спрятанных под сезонным снегом».

- Но измерение угла склона около палатки, сделанное экспертом, повисает в воздухе, - говорит Карелин, - оно не привязано к конкретной точке склона. Именно поэтому величина угла склона, измеренная экспертом, не имеет никакого отношения к реальному месту расположения палатки дятловцев. Ведь в экспертизе не сказано, где это место. Выводы о сходе снежной доски на палатку отвергает и Рудольф Седов, заслуженный мастер спорта по туризму, член гляциологической ассоциации института географии Российской Академии наук, член-корреспондент международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. Он в конце марта 1959 г участвовал в поисковых работах на месте трагедии. И позднее сделал однозначный вывод: «… не было никакой доски».

Виктор Поповнин, отвечая на вопросы прокурора, перечисляет некоторые признаки лавины, которые мы показали поисковику Карелину. Вот что получилось:

Виктор Поповнин перечисляет некоторые признаки лавины, которые мы показали поисковику Карелину

В ЧЕМ ПОДВОХ?

А вот еще один любопытный момент. На карте, составленной во время прокурорской проверки, обозначено… три возможных места палатки!

Одно – по данным экспедиции (то есть наше), второе – по данным анализа Росреестра, третье – по данным фотоэкспертизы того же Росреестра.

Три места установки палатки! А гляциолог исследовал только одно – место палатки нашей экспедиции!

На карте, составленной во время прокурорской проверки, обозначено… три возможных места палатки!

Во всех трех точках возможной стоянки - различный рельеф, зависящий и от угла склона, и от расположения каменных гряд (курумников). Для объективной картины нужны были измерения не в одной точке, а в трех или даже больше. Да, гляциологу не хватило времени и возможностей провести полноценное исследование. Но в таком случае прокуроры должны была учитывать этот факт. Все это лишний раз дает нам повод сильно усомниться в выводах прокурорской проверки.

Мы по-прежнему ждем ваших сообщений по адресам: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У группы Дятлова было ружье?»: найдены неизвестные записки поисковиков 1959 года

Наши журналисты продолжают расследование гибели лыжников на уральском перевале (подробности)