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Звезды7 апреля 2021 23:30

Тяжело больной Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

76-летний артист посетил одну из музыкальных премий
Ольга ЛИБГАРДТ
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Тяжело больной Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Тяжело больной Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Фото: СОЦСЕТИ

Юрий Антонов с 2018 года тяжело болеет. Тогда знаменитый музыкант получил травму колена, а затем перенес несколько операций. Недуг стал для звезды настоящим испытанием. Из-за болезни артист не выходил в свет, уединился в своем загородном особняке и жил настоящим затворником. Однако на днях друг музыканта Владимир Ильичев обрадовал все почитателей таланта Юрия Михайловича.

В легендарном ресторане Центрального дома литераторов, который помнит еще Владимира Высоцкого и Андрея Миронова, состоялся закрытый гала-ужин, посвященный Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo". Вечеринку неожиданно посетил Юрий Антонов.

76-летний музыкант выглядел молодцом. Он улыбался и охотно позировал светским хроникерам. Судя по всему самое страшное - позади. Композитор пошел на поправку после очередной операции.

А ведь не так давно Юрий Михайлович жаловался на проблемы со здоровьем. "Процесс оказался длительным, я не был к этому готов. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит", - откровенничал Антонов.

Певец старался не унывать, а вынужденное затворничество переносил легко. В огромном загородном особняке артист держит много животных. Обслуживающий персонал помогает Юрию Михайловичу по хозяйству. "Кому-то, возможно, находиться дома сложно, он рвется на волю. Я занят творчеством. Кроме того, живу в Подмосковье, рядом лес, я могу погулять на природе. Мне в этом плане проще, чем некоторым людям", - говорил он в одном из интервью.

Напомним, в середине июля 2020 года стало известно, что Юрий Антонов был экстренно госпитализирован. Артисту провели срочную операцию на колене. Боль в ноге стала невыносимой. "Давно коленка меня мучила, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьезную операцию. После операции было очень больно", - рассказывал он.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЮрий Антонов: досье KP.RU