"Человек напичкан чем-то, уколы делают или таблетки дают": с вдовой Алексея Булдакова творятся страшные вещи

79-летняя Людмила Алексеевна получила многомиллионное состояние мужа Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Два года назад не стало замечательного актера Алексея Булдакова. Он скончался 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе в возрасте 68 лет. По завещанию вдова звезды "Особенностей национальной охоты" получила многомиллионное состояние мужа. А теперь знакомые семьи Булдакова утверждают, что 79-летнюю Людмилу Андреевну давно никто не видел. Более того, в окружении женщины утверждают, что с ней творятся страшные вещи.

Знакомые семьи Алексея Булдакова бьют тревогу. Вдова актера Людмила Андреевна выглядит не лучшим образом. Женщина давно не появляется на публике. При этом известно, что подле нее находится некий Эдуард Гладких. По словам знакомой с семьей актера, женщина сама не своя.

"Приводят Люсю... Это, скажу вам, робот. Человек напичкан чем-то, уколы делают или таблетки дают. Этот человек ей подсыпал что-то. Он положил глаз на нее еще на похоронах актера", - огорошила признанием приятельница Булдаковых в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

Особую тревогу вызывает тот факт, что не так давно вдова внезапно начала распродавать имущество. Известно, что загородный дом на участке 25 соток с сауной и баней она выставила за семь миллионов рублей, хотя он стоил 30 миллионов.

Гладких вышел на связь и по телефону рассказал, что на самом деле происходит с пенсионеркой. "Это бред. Она сама не хочет ни с кем контактировать. Она продавала дом при Алексее Ивановиче, все шло по инерции. Я вообще тут ни при чем, просто помогал", - заверил Эдуард.

Ранее стало известно, что вдова Алексея Ивановича впала в глубокую депрессию из-за смерти мужа. Людмила Андреевна прожила с актером 27 лет. Супруг, к слову, задолго до смерти составил завещание в пользу жены. "Я заходила в комнату, где висит его портрет, и он будто со мной здоровался. Как-то говорила с ним, обернулась, а он стоит. Я ничего не соображала. Я жила с ним столько лет, а он ни разу мне плохого слова не сказал. На Алексея были записаны квартира, дачный дом, машина. Теперь это принадлежит мне", - делилась два года назад пенсионерка. Детей у Людмилы Андреевны и Алексея Ивановича не было.