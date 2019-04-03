Ларису Долину постигло новое горе

Лариса Долина переживает тяжелую утрату. И месяца не прошло со дня похорон Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, как певица получила новый удар. Ее близкий друг Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.

Не успела Лариса Долина оправиться от смерти 38-летней Юлии Началовой, с которой ее связывали близкие отношения, - певица является крестной мамой дочки артистки Веры, как звезду постигло новое горе. "Я не могу поверить. Ушел из жизни мой друг, замечательный артист Алексей Булдаков. Талантливый, энергичный, смешной...", - прокомментировала звезда печальное известие.

Она сообщила, что ей будет очень не хватать Алексея. "Мои искренние соболезнования его семье, супруге Людмиле. Пусть земля будет пухом тебе, Леша. Спасибо тебе за дружбу, спасибо тебе за ролик "Погода в доме". Спасибо тебе за все...", - цитирует исполнительницу РЕН.ТВ.

Долину и Булдакова связывала многолетняя дружба. Актер принимал участие в съемках трех ее известных клипов "Погода в доме", "Обижаюсь" и "Ты полюбил другую женщину".

"Погода в доме".

Самый запоминающийся клип в карьере Ларисы Долиной - "Погода в доме" - вышел на экраны в 1997 году. Алексей Булдаков сыграл в ролике супруга артистки.

Как писал сайт kp.ru, Алексея Булдакова, который стал звездой фильма "Особенности национальной охоты", обнаружили в Монголии в Улан-Баторе в гостинице без сознания. По предварительной информации, у 68-летнего артиста оторвался тромб. Прощание с известным актером, по предварительным данным, пройдет 7 апреля, в воскресенье, в московском Доме кино.

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