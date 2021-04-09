Запад в панике: Почему Путин молчит и топит полевые кухни?

Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским, что вызвало озабоченность Киева Фото: REUTERS

Зеленский, оказывается, запросил переговоры с Кремлем по поводу обострения на Донбассе, но Путин не захотел. Он игнорировал, безразлично промолчал и стал стягивать войска к украинской границе.

В Киеве озабоченность, переполох, консультации. Байден с Зеленским поговорил, взлохмаченный Джонсон поговорил, Столтенберг поговорил, Меркель пока молчит.

Путин тоже молчит и строит полевые кухни.

Все «мировое сообщество» в шоке и делает удивленную мину, словно и в самом деле не понимает, по какой такой причине Путин отказывается изображать из себя идиота, и отказывается уже в тысячный раз садиться за стол каких-нибудь переговоров, пока войска НАТО окружают Россию, а санкции выдавливают её из европейского рынка, нанося ощутимый урон экономике и национальной безопасности РФ.

Что Путину не нравится? - возмущаются в Вашингтоне, Брюсселе, Париже, Берлине. - Все так красиво: салфетки, лимузины, ковры, столы круглые. Может что с напитками не так?

Горбачева так принимали, и все получалось!

Ельцина так принимали, и все складывалось!

А тут – на тебе! Ни ковры, ни приемы, ни салфетки, ни что Путину не гоже. Все про какой-то национальный интерес твердит. Словно у России могут быть какие-то национальные интересы.

«Недопустимо это все» - говорит «мировое» сообщество.

Национальные интересы могут быть у Америки, у Англии.. ну, там еще, что-то может быть у Германии, что-то чуть-чуть у Франции, но у России!? Что вы! Даже Украине не позволено иметь никакого своего интереса, кроме американского, а тут вздумали!

Все чаще на память приходит старый анекдот, когда встретились Д’Артаньян и Илья Муромец. Выпили, повздорили, Д’Артаньян вызвал Илюшу на дуэль.

Вышли из трактира, Д’Артаньян взял кусочек мела и прямо на кольчуге Ильи, там, где в районе сердца, нарисовал маленький крестик.

Илья спросил его: «А что это такое?»

Д’Артаньян ответил: «А сюда я Вас убью».

Илья с пониманием кивнул головой и сказал своему товарищу: «Добрынюшка, обсыпь, брат, этого француза мелом, и дай мне булаву».

Кажется, настало самое время Брюсселю и Вашингтону взяться за изучение русского фольклора, и перестать уже изображать из себя "недоумение".