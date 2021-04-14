Звездная премьера "Чернобыля": Акиньшина без белья, одинокий Бондарчук и Юрий Антонов с молодой спутницей

Юрий Антонов вышел в свет с молодой красавицей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Чернобыль" Данилы Козловского выходит в прокат: фильм-катастрофа появится в кинотеатрах 15 апреля, а за два дня до большой премьеры актер и начинающий режиссер собрал светскую тусовку на закрытый показ в "Октябре". Этот вечер прошел во всех смыслах масштабно: то ли благодаря популярности Козловского, то ли из-за слуха о визите Аллы Пугачевой столичный киноцентр ломился от гостей. На улице лишний билетик спрашивали уже не отдельные страждущие, а целые толпы, съемочная группа появилась в количестве более 100 (!) человек, а число фанатов и журналистов оказалось столь велико, что в погоне за звездами первой величины они затолкали громоздкими рюкзаками далеко не последнюю актрису Ксению Раппопорт.

Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Елизавета Боярская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Примадонна, впрочем, на премьере так и не появилась, но менее звездной от этого она не стала. Оценить творение Данилы Козловского (он в "Чернобыле" стал и режиссером, и исполнителем главной роли) пришли десятки знаменитостей: Владимир Познер, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Александр Петров, Павел Лунгин, Ида Галич, Елена Борщева, Павел Деревянко, Алена Долецкая, Лена Летучая, Равшана Куркова...

Павел Деревянко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Познер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федор Бондарчук впервые вышел в свет в роли молодого отца: в начале марта молодая жена Паулина Андреева родила 53-летнему режиссеру сына Ивана. Счастливая мама нянчится с первенцем и ей пока не до кинопремьер, поэтому Федор Сергеевич принимал поздравления в одиночестве, а самым близким друзьям, тщательно скрывая экран от репортеров, даже показывал в телефоне снимки наследника.

Федор Бондарчук показывал фото сына, тщательно пряча экран телефона от репортеров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казалось, постановщик был радушен и дружелюбен: со всеми здоровался, раздавал автографы и даже фотографировался с поклонниками. Но лишь до тех пор, пока не увидел рядом бывшую жену Светлану Бондарчук с новым мужем-фотографом Сергеем Харченко. Их режиссер проигнорировал, даже не удостоив приветствием.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, без пары, как Бондарчук, появилась и актриса Елизавета Боярская: вместо мужа Максима Матвеева компанию ей на премьере бывшего ухажера Козловского составила подруга.

Между тем, в этот теплый весенний вечер большинство гостей явились со вторыми половинками. Так, Екатерина Варнава пришла под руку с молодым театральным режиссером Александром Молочниковым, Марюс Вайсберг - с женой-актрисой Натальей Бардо, счастливая новобрачная Дарья Повереннова - с мужем-миллионером Андреем Шароновым.

Екатерина Варнава и Александр Молочников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дарья Повереннова с мужем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артист балета Сергей Филин впервые появился на публике после скандальных откровений Николая Цискаридзе о домогательствах к юной балерине и демонстрировал семейную идиллию с женой и сыновьями. Юрий Антонов, восстановившийся после операции на ноге, минуя красную дорожку и вспышки фотокамер, поспешил в зрительный зал, где устроился рядом с молодой и очень внимательной к нему спутницей.

Сергей Филин с семьей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин вышел в свет впервые за долгое время. Бизнесмена, который с годами изменился до неузнаваемости, опознали по новой избраннице - телеведущей Елене Николаевой, которой он в прошлом году сделал предложение. Кстати, сама Николаева - большая любительница кинопремьер: до этого она не раз появлялась на красных дорожках с дочерью Волочковой и Вдовина Ариадной - девочка живет с мачехой, и у них прекрасные отношения.

Игорь Вдовин и Елена Николаева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако, больше всего внимание журналистов в этот вечер привлекла Оксана Акиньшина. И не только потому, что родив троих детей, актриса выглядит, словно юная девочка. Во-первых, красавица-блондинка, сыгравшая в "Чернобыле" любимую женщину Данилы Козловского, впервые появилась рядом с ним на фоне слухов о романе, закрутившемся на съемочной площадке (хотя у Козловского в Америке гражданская жена и годовалая дочь Ода-Валентина). А во-вторых, актриса в день премьеры обошлась без белья. Ее хитрый наряд, скроенный как платье-пиджак, сзади оказался с сюрпризом - абсолютно голой спиной.

Оксана Акиньшина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Платье Оксаны Акиньшиной сзади оказалось с сюрпризом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Своих чувств к Козловскому Оксана не скрывала, но сразу предупредила: это сугубо профессиональные отношения.

- Данила - невероятный режиссер. После него мне сложно работать с кем-то другим. Потому что трепетность и умение работать с артистом, которые есть у него, я в своей жизни практически не встречала, - призналась Акиньшина.

Премьера фильма "Чернобыль". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саша Новикова и Федук. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Петров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Павел Лунгин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марюс Вайсберг с женой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ида Галич. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Долецкая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лена Летучая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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