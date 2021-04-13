Киев запросил мира: Отрезвили российские эшелоны с пушками? Или пущена в ход украинская хитрость?

Из Киева зазвучали громкие голоса о "безальтернативности мирного решения конфликта на Донбассе". Фото: REUTERS

В последние дни воинственная риторика украинских политиков и генералов по Донбассу внезапно резко поменялась. Будто переобулись в воздухе. Из Киева стало раздаваться то, что никто не слышали от пана Зеленского с тех пор как он избирался в президенты: «Мы не хотим войны», «Альтернативы мирному разрешению кризиса нет».

Что случилось?

Попробуем ответить.

Да, такие заявления абсолютно противоречат тому, что звучало еще недавно. Ведь обещали же вывесить жовто-блакитный прапор над Донецком. Легкую прогулку на танках до границы с Россией... И вот те на! Будто что-то «щелкнуло» в головах Зеленского и его свиты. Решили прикинуться голубями, чтобы усыпить бдительность и Донбасса, и России? Возможно. Хотя и выглядит наивно. Разведки ведь не спят, а новые эшелоны с украинской боевой техникой носовым платочком не прикроешь.

Но очень похоже, что тут сработали недавние переговоры Зеленского с президентом Франции и канцлером Германии. И хотя они публично «выражали поддержку» Киеву, по дипломатическим каналам просочилась информация, что и в Париже, и в Берлине все же «плеснули холодной водой трезвоумия» на раскаленные мозги украинских властей. И посоветовали искать компромиссы с Донбассом и с Россией.

Возникает недоумение: а почему тогда Запад обвинял до этого в «агрессивных приготовлениях в койне» Россию, если Украина еще с февраля начала гнать на Донбасс эшелоны с танками?

Это симптом «знаменитых» двойных стандартов Запада, своего рода политическое мошенничество. Помните, интервью услужника спецслужб Украины журналиста Гордона, который даже объявил дату начала операции на Донбассе – 1 марта. Потом, правда, сместил срок на месяц. Потом еще на пару недель… А 100 тысячная группировка украинских войск сколачивалась стахановскими темпами, но Запад при этом как в рот воды набрал!

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: YouTube

И вот тогда (спустя полтора месяца после начала переброски войск Украины!) появились кадры с военными эшелонами уже в России.

Что тут началось, мама дорогая! В Киеве и НАТО начались панический вопли о «подготовке российского наступления». А «украинское наступление» на Донбасс было скоропостижно отложено. Не до него. Берлин и Париж, Вашингтон и Брюссель «потребовали» от Москвы объяснить суть и цель военных маневров на… российской территории. И Москва объяснила: у нас тут, понимаете, сезонная проверка боеготовности войск. Она каждый год в это время проводится. Ничего особенного. А вы что подумали?

Однако, Украина свою 100-тысячную группировку из-под Донецка и Луганска не отводит. Даже наоборот. НАТО вскладчину продолжает наращивать «латы» украинской армии. Американцы шлют в Киев военно-транспортные самолеты с секретными грузами. Уже и британский самолет что-то привез. А поляки просто гонят Украине старенькие танки.

Грязь в донецких окопах на передовой вместе с украинцами месят американские и английские советники. А турки вовсю учат украинских операторов запускать свои ударные беспилотники «Байрактар».

И если нет подготовки к войне, то зачем тогда Киев проводит мобилизацию запасников (повестки послали 250 тысячам украинцев).

Что имеем в итоге?

А ничего. Видимо, ждали, что Россия клюнет на провокацию и сразу ввяжется в драку. Введет в Донбасс войска. Не вышло. Дорогостоящей получилась затея – за два с половиной месяца это милитаристское шоу сожрало, по подсчетам экспертов, почти 1 миллиард долларов из 5-миллиардного военного бюджета Украины.

Бойцы сил обороны ЛНР на позициях, апрель 2021 г. Фото: REUTERS

Кто оплатит это цирковое представление?

И не выстрелит ли в третьем акте спектакля ружье, которое Зеленский зарядил и вывесил на сцену аж в феврале?

По крайней мере Сергей Шойгу пообещал, что проверка боеготовности войск продлится в России еще две недели. Так, на всякий случай.