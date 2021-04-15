Суд дал Соболь шанс: год исправительных работ условно

Год исправительных работ условно - это очень гуманное наказание за незаконное проникновение в чужую квартиру. Фото: Мосгорсуд

Мировой суд выездным заседанием в Перовском суде столицы (чтобы поместились все желающие журналисты) приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно. Юриста ФБК (ФБК, включён Минюстом в реестр НКО-иноагентов) признали виновной по статье "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия".

Год исправительных работ условно - это очень гуманное наказание за незаконное проникновение в чужую квартиру. Также судья Инна Шилободина постановила сроком на один год удерживать 10% от зарплаты Соболь в пользу государства. Таким образом государство будет четко контролировать все доходы и расходы осужденной, которая должна будет несколько раз в месяц отмечаться в инспекции. Как когда-то это сначала делал, а потом перестал делать блогер Алексей Навальный.

- В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Соболь Л.Э. наказание в виде исправительных работ условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года, обязав ее ежемесячно являться в специализированный государственный орган, исполняющий наказание в виде исправительных работ, и не менять без его уведомления место жительства и работы. Меру пресечения Соболь Л.Э. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - заявила судья Шилободина.

Адвокаты Соболь заявили, что будут обжаловать приговор, так как считают, что суд не учел целый ряд доводов. На самом деле защита так и не добилась своей цели: пыталась зачем-то допросить в суде как свидетеля Константина Кудрявцева, которого искала по чужим квартирам Соболь.

По версии следствия, гражданка Соболь решила проникнуть в московскую квартиру, где, как она решила, живет Кудрявцев. Юрист разработала план преступления, вынудила владельцев квартиры открыть ей двери квартиры, при этом не переставала вести видеосъемку. Столкнувшись с хозяйкой квартиры, Соболь оттолкнула ее. Суд согласился с обвинением, в котором говорится, что Соболь "нарушила гарантированное Конституцией" право владельцев квартиры на неприкосновенность жилища и частной жизни.

Кстати, если осужденная не будет нарушать условия испытательного срока и административные нарушения, то ее судимость через год будет погашена.

Суд дал Соболь шанс. Фото: Мосгорсуд

Если суд не изменит меру пресечения до вступления приговора в законную силу, а Соболь не будет выполнять условия испытательного срока: откажется работать, не будет являться в инспекцию или отчислять 10% от своей зарплаты, то суд может отправить ее в колонию, как Навального.

Напомним, в 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. Но Навальный не являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) два раза в месяц в определенные дни, как от него требовали. В 2021 году суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный.