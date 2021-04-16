Пересадка в Стамбуле: Что делать пассажирам после закрытия Турции и как вернуться домой

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Кроме 600 тысяч туристов, купивших путевки в Турцию, и еще около 250 – 300 тысяч самостоятельных путешественников, закрытие авиасообщения с Турцией коснулось и транзитных пассажиров. Тех, кто летел с пересадкой в Стамбуле в другие страны.

А таких много. На рейсы через Стамбул приходится 60% всех билетов на стыковочные рейсы из России, назвали kp.ru впечатляющую цифру эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Для сравнения: 20% транзитников делают пересадку в Дубае, оставшиеся 20% распределяются между Абу-Даби, Сингапуром и Дохой.

Стамбул, собственно, и до пандемии был крупным международным хабом. Но сейчас его значение выросло. Стран, с которыми Россия возобновила прямое авиасообщение, мало. А в те, что открыты, прямых рейсов явно недостаточно – спрос на билеты в Дубай и на Мальдивы явно превышает предложение. Выходом для путешественников чаще всего становился Стамбул, “Турецкие авиалинии” до 15 апреля выполняли много рейсов в Москву, и у них очень широкая маршрутная сеть по всему миру.

Куда летают россияне со стыковкой?

В Дубай – 15% всех купленных билетов приходится перелеты в ОАЭ с пересадкой в Стамбуле. Да, в Дубай есть прямые рейсы, но мало, и билеты очень дорогие, через Стамбул выходило дешевле.

Также пользуются спросом стыковочные перелеты на курорты Египта – в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, в Грузию, Черногорию, Хорватию, на Мальдивы (та же история, что и с Дубаем), в Мексику и другие страны.

- Сложилась критическая ситуация с возвращением в Россию туристов, для которых Стамбул был стыковочным пунктом в их поездках в третьи страны, - признают в Ассоциации туроператоров России/

И тоже приводят цифры: на маршруте Москва – Стамбул – Москва выполнялось более 40 рейсов в неделю, и на каждом из них было до 30% пассажиров, для которых данный рейс был стыковочным. А если говорить о рейсах Turkish Airlines, то и до 70 – 80%.

АТОР обратилась к министру транспорта РФ Виталию Савельеву: “Для тысяч россиян возврат домой может быть сопряжен с трудностями в подборе альтернативных маршрутов и крайне высокими финансовыми затратами. Приобрести авиабилет на один из разрешенных рейсов по маршруту Стамбул – Москва или заменить его, например, на рейс Стамбул – Минск, уже практически невозможно, билеты в продаже отсутствуют”.

Ассоциация туроператоров просит Минтранс разъяснить, каким образом российские граждане, путешествующие через Стамбул, смогут вернуться в Россию. И предлагает организовать вывозные рейсы и для них тоже.

- Организацию таких вывозных рейсов могли бы взять на себя ведущие туроператорские компании, при условии возмещения средств за эти рейсы из бюджета, по аналогии с механизмом, действовавшим в прошлом году.

Но пока вопрос не решен. И что делать путешественникам, у которых билеты на стыковочные рейсы через Стамбул на ближайшие дни? Среди них не только отпускники, но и те, кто летит к родственникам, в командировки, на лечение, на важные мероприятия.

- В любом случае – связаться с авиакомпанией, напрямую либо через агента или сервис онлайн-бронирования, если покупали билеты там. Возможно, вам повезло, и у вас билет на один из немногих рейсов, которые остались в расписании. Напомним, что с 15 апреля разрешены два полета в неделю для “Аэрофлота” и два для “Турецких авиадиний”.

- Также есть вероятность, что авиакомпания предложит взамен другой билет, чтобы добраться из Стамбула в Россию либо до ближайшего к России аэропорта – Минска, Белграда, Кишинева. Turkish Airlines, во всяком случае, обещают измениить пункт назначения в билете без доплат. Да, оттуда потом придется добираться самим.

- Если сегмент Стамбул – Москва все же просто аннулирован (в этом случае “Турецкие авиалинии” обещают вернуть деньги, автоматически перечислив их на карту), тогда действовать самостоятельно. То есть лететь до Стамбула по имеющемуся билету, оттуда покупать новый. На прямой рейс – нереально, стыковочные возможны через Белград, Каир, Доху, Варшаву, Кишинев. Но на всю ближайшую неделю билеты по всем этим маршрутам баснословно дорогие – 50, 90, 110 тысяч рублей. Только за один этот перелет. На человека.

- Лететь из Стамбула до Минска. Прямые рейсы – от 27 тысяч рублей на ближайшую неделю, стыковочные от 17 – 18 тысяч. То есть несравнимо дешевле по сравнению с рейсами в Москву. Из Минска – самолетом (но дорого), поездом, в том числе скоростной “Ласточкой”, она идет меньше 7 часов, автобусом, каршерингом. Неудобно? Да, очень неудобно. Но реально.

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