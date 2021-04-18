"Заморозьте все визы": Экс-президент Эстонии призвал закрыть границы Европы для россиян

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безумие, охватившее Чехию, объявившую о высылке сразу 18 российских дипломатов, оказалось заразным и для прибалтов. Вот и бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил "оригинальную" идею - полностью запретить для всех граждан России поездки в страны Евросоюза.

- Наверное, время вышло для запрета любых, я имею ввиду вообще любых, поездок из России. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС, - написал экс-глава государства в "Твиттере". - Просто заморозьте все визы, кроме выданных по чрезвычайным семейным обстоятельствам. На кону безопасность Европы. Хватит.

За что же надо наказать граждан нашей страны? У Ильвеса есть ответ - за "сбитие гражданских самолетов, отравления и убийства людей в Европе и вторжения в чужие страны". Он же называет Россию "государством-изгоем".

Не забыл политик упомянуть и Гитлера, сравнив Россию с нацистской Германией. Он вспомнил о ситуации в 1939 году после нападения фюрера на Польшу, когда союзники отказались ввести санкции против Берлина. Видимо, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны надо заставить страдать русских...

Заявление Ильвеса последовало на следующий день после того, как власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов из страны. Предлог для подобной акции - якобы организованные ГРУ взрывы на складах боеприпасов рядом с деревней Врбетицей, которые произошли еще в 2014 году.

Впрочем даже до нынешнего скандала эстонские политики любили "отжечь" на русофобскую тему. Например, в феврале этого года министр обороны этой страны Калле Лаанет назвал Москву главной угрозой для Эстонии. Его коллега председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон тоже не отстает и в марте написал в своем "Фейсбуке", что "Эстония будет работать над тем, чтобы проложили путь к деоккупации Крыма".

Да что там политики, даже деятели культуры не прочь "погрозить злобным русским". Вот, например, эстонский писатель, музыкант и в прошлом депутат парламента Михкель Рауд выпустил в 2017 году "Справочник эстонца. 100 вещей, которые делает настоящий эстонец", в котором содержится глава о том, как правильно оскорблять русских.