"Ужасная и стервозная": Светлана Дружинина раскрыла правду о скандальном поведении Анастасии Макеевой на съемках

Анастасия Макеева и Светлана Дружинина "не сошлись характерами" во время совместной работы на киносъемках. Фото Олег ЗОЛОТО/Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Имя Анастасии Макеевой в последнее время довольно часто фигурирует в скандальной хронике. Дело в том, что актриса вот уже год счастлива с многодетным отцом Романом Мальковым. Любовник артистки бросил ради нее жену и четверых детей, обретя счастье подле звезды.

Режиссер Светлана Дружинина как никто другой знает всю подноготную Анастасии Макеевой. Актриса снималась в продолжении полюбившегося миллионам телезрителей сериала о гардемаринах "Гардемарины 1787. Мир". На съемочной площадке Макеева конфликтовала с Дружининой.

"О Насте я могу рассказывать очень долго, потому что я ее впервые увидела очень давно, она только приехала из Краснодара. У нее был чуть-чуть южный акцент, от него никуда не денешься. Усеченные гласные, как у Люси Гурченко, у Наташи Фатеевой. Только вокал со временем это исправляет", - поделилась режиссер в эфире шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Светлана Дружинина во время съемок фильма "Гардемарины - 4". Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Светланы Сергеевны, ее отговаривали от работы с Анастасией. Многие предупреждали, что у артистки непростой характер.

"Когда я пришла и сказала: «Срочно, немедленно, завтра приглашайте Анастасию Макееву», все вздохнули, начали страдать, кричать: «Вы ее не знаете, она ужасная, стервозная». Знаете, когда женщина говорит о женщине, весь этот негатив. И далее пришла Настя. Идеальная тихая овечка. И вот мы начали искать к друг другу подход. Шли одна за другой такие обиды", - заинтриговала мэтр Леру Кудрявцеву.

Она отметила, что Макеева постоянно опаздывала на съемки. "У нее еще была очаровательная подружка - Анечка Семенович. И они вместе опаздывали. Раз, второй, третий", - отметила режиссер. Она добавила, что съемочная группа работала по 12 часов в день и каждую субботу.

В один из дней директор площадки рассказал Дружининой, что Анастасия выставила условия, что за переработку она должна получить дополнительную оплату и даже назвала цену. Дружинина рассказала, как поставила обеих актрис на место.

"И Семенович тоже начала говорить так, но за переработки мы платим деньги. Но они опаздывают, очаровашки! И тогда я вышла и сказала громким голосом: «Если опаздывают Семенович и Макеева - все переработки оплачивают они, кто на сколько опоздал, столько и платят. Если опаздывает Макеева, значит Боярскому, задействованному с ней в одной сцене, оплачивает переработки Макеева", - рассказала режиссер.