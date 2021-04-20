«Мы что, хотим, как в Зимбабве?»: Эксперт оценил инициативу депутатов о принудительном трудоустройстве

Законодатели хотят ввести административную ответственность для «профессиональных безработных» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Проблема известная. Некоторым безработным проще получать пособие и ничего не делать, чем каждый день вкалывать за зарплату. Которая порой не на много больше, чем пособие. Овчинка выделки не стоит, считают они.

Положить конец такому подходу предложили депутаты Заксобрания Кировской области. Они направили в Госдуму законодательную инициативу о том, чтобы принудительно трудоустраивать таких «профессиональных безработных» - оформляться это должно как административное наказание.

Однако в экспертном сообществе это предложение встретили без энтузиазма.

- Мы что хотим, чтобы у нас, как в Зимбабве было?! У нас в стране Трудовой кодекс запрещает принудительный труд, это важная международная норма, которой мы придерживаемся, как и другие демократические страны, - прокомментировал kp.ru проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Далеко не каждый неработающий имеет право на получение пособия. Кроме того, пособие не платится всю жизнь. Человек реализовал свое законное право и после этого его снимают с регистрации в качестве безработного.

По мнению эксперта, проблему не очень активного поиска работы можно решить только достойной зарплатой.

- Человек должен быть мотивирован к тому, чтобы каждый день выполнять трудовые обязанности, - говорит Сафонов. - А подневольный труд из-под палки к чему приведет? Вот заставят человека, отведут его на предприятие, будет он слоняться по территории — кому нужен такой работник? Работодатели сами будут от таких отказываться.

На днях глава ФНПР Михаил Шмаков заявил, что МРОТ нужно повысить до 41874 руб. - именно столько по данным профсоюзов составил минимальный потребительский бюджет в 2020 году. Сейчас МРОТ в России составляет 12792 руб.

Справка «КП»

Пособие по безработице в 2021 г.

Сколько платят

Размер пособия до конца 2021 года составит от 1500 руб. до 12 130 рублей. В среднем за 2020 г. - 8572 руб.

Кому

- Не моложе 16 лет, не является военнослужащим, не имеет собственного бизнеса

- Перед потерей работы было как минимум 26 недель трудовых отношений в течение последних 12 месяцев.

Как долго

От 3 до 12 месяцев, но не дольше 6 мес за год.

Предпенсионерам — 12 мес.

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