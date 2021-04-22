12 шпионов против Ленина: Почему охраной вождя мировой революции вплотную занялись лишь в апреле 1919 года

Самое известное покушение на Ленина в августе 1918-го на московском заводе Михельсона обросло массой легенд. Репродукция картины «Покушение на Ленина», Виктор Коваленко, 1969.

Покушения на вождя мировой революции говорят о том, что дело его охраны было поставлено не блестяще.

Записка коменданта

Но окружение Владимира Ленина (он родился 22 апреля 1870 года) тревожилось о том, дабы Ильича не беспокоили внешние факторы. «КП» нашла в архивах документы, которые показывают: безопасность вождя была на контроле у верхушки правящей партии.

9 апреля 1919 года комендант Кремля Павел Мальков (большевик с 1904 года), который успел поработать и первым комендантом Смольного, получил от руководства партии секретную записку. Основана она была на его же письме. Руководство партии подтверждало товарищу Малькову те меры, которые он обязан был предпринять для охраны вождя. Меры эти были приняты на заседании Организационного бюро ЦК РКП (большевиков) 7 апреля 1919 года.

Коменданту предписывалось следующее:

При выезде товарища Ленина из Кремля необходимо, чтобы его всегда сопровождал второй автомобиль с охраной из пяти человек.

Подчеркивалось, что «шофер должен быть партийный, преданный товарищ и рядом с ним - один конвоир вооруженный».

Охрана кабинета и квартиры Ильича должна состоять из коммунистов, «которые состоят в партии minimum год».

Враг был повсюду, и коменданта Кремля обязали, чтобы он организовал следующее:

Около часовых, стоящих у квартиры и кабинета товарища Ленина, должна быть немедленно проведена сигнализация в Комендантское управление.

Особо оговаривалось расположение тревожной сигнализации:

Кнопка должна находиться на полу по тем соображениям, что в случае нападения часовой мог бы нажать кнопку незаметно для противника.

102 года назад зарождалась и система «допуска к телу»:

Вход в квартиру товарища Владимира Ильича должен быть по особым билетам, выдаваемым только товарищем Лениным.

Павел Мальков, первый большевик - комендант Смольного, а потом и Кремля, в апреле 1919-го обосновал главные меры по охране Ленина. Фото документов предоставлены РГАНИ.

Зачистка неблагонадежных

Ни один руководитель страны не может работать без аппарата:

Перенести канцелярию вниз, переместить приемную товарища Бонч-Бруевича (первый управделами Совнаркома РСФСР. - Ред.) и избегнуть посещений нежелательных элементов.

Шестой пункт содержал четыре подпункта. Малькову рекомендовали «перенести немедленно кабинет Владимира Ильича рядом с его квартирой» - для упрощения логистики и усиления безопасности.

Рядом с кабинетом предписывалось «поставить коммутатор». И дальше - очевидные вещи, чтобы Ильичу не метаться по этажам и коридорам власти:

В следующих двух комнатах устроить зал заседаний Совнаркома.

Товарищи в ЦК понимали, что меры будут действенны при одном условии - если в окружение вождя мировой революции не сможет затесаться неблагонадежный элемент. Потому седьмой пункт был последним, но едва ли не самым важным в записке для коменданта Малькова. Приводим его полностью:

Сделать основательную чистку среди сотрудников Совнаркома (на декабрь 1918-го их было около 50. - Ред.), так как по спискам оказалось, что там имеется больше половины непартийных сотрудников, у которых нет даже авторитетных рекомендаций.

Все предписанное Павел Мальков осуществил в самый короткий срок. Как в кратчайший срок им же 3 сентября 1918 года был приведен в исполнение приговор ВЧК в отношении Фанни Каплан. Да, именно комендант Кремля расстрелял эту фанатичную и подслеповатую даму - члена партии эсеров, которая за 4 дня до того пыталась убить Владимира Ульянова-Ленина. Он расстрелял, он и сжег ее тело на территории Кремля.

«Если бы история повторилась, если бы вновь перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, моя рука не дрогнула бы, спуская курок, как не дрогнула она тогда», - напишет позже Мальков в своих воспоминаниях.

В 1936 году ему дали 10 лет лагерей, в 1948-м он получил еще 8 лет как «троцкист», реабилитирован и освобожден в октябре 1954-го.

О подготовке покушений на Ленина шли сигналы отовсюду. Фото документов предоставлены РГАНИ.

КАК ПОКУШАЛИСЬ НА ЛЕНИНА

Первым покушением на Ленина считается инцидент в Петрограде 1 января 1918-го - организовал его князь Дмитрий Шаховской, огнестрельное ранение получил не Ильич, а ехавший с ним в машине его друг, швейцарский коммунист Фридрих Платтен (он пригнул голову вождя).

15 января о заговоре против Ленина «Союза георгиевских кавалеров» заявил солдат Спиридонов - он явился с повинной к Бонч-Бруевичу, заговорщики 22 января были арестованы.

10 марта 1918-го при переезде Ленина из Петрограда в Москву его состав, охраняемый латышскими стрелками, на станции Малая Вишера напоролся на состав с дезертирами, которые были разоружены, Ильич не пострадал.

30 августа 1918-го на московском заводе Михельсона в Ленина, выступавшего перед рабочими без охраны, стреляла член партии эсеров Фанни Каплан. В Ильича попали две пули из трех (утром того же дня в Петрограде был убит глава местной ЧК Урицкий).

6 января 1919 года в Сокольниках банда Кошелькова-Кузнецова остановила авто, на котором Ленин ехал на елку в Лесной школе, и, не узнав главу государства, хотя он показал им свое удостоверение, угрожая оружием, потребовала деньги. Ленин отдал свое пальто и ушел с бутылкой молока, которую вез для жены, Надежды Крупской. После того случая и из-за сложной ситуации с белым подпольем Ленина наконец-то решили охранять системно.

25 сентября 1919-го группа анархистов, которую связывали с соратницей Махно Марией Никифоровой, устроила взрыв в здании Московского парткома, где ждали Ленина, но он опоздал, при взрыве 11 человек погибли и более 40 были ранены (в том числе Бухарин).

В ноябре 1919-го в ЦК РКП(б) из Политуправления Реввоенсовета республики пришло письмо:

«Завполит отделом 13-й армии телеграммой №954/с от 12 ноября сообщает, что «противником направлено в Москву 12 шпионов для организации покушения на тов. Ленина», о чем доводим до вашего сведения».

КСТАТИ

В архивах хранится и выписка из протокола заседания пленума Центрального Комитета партии большевиков, из которой становится очевидно, кто весной 1919 года особенно настаивал на комплексе мер по повышению безопасности вершителя Октябрьской революции (тогда еще даже самими большевиками он назывался «переворотом». - Ред.):

«Товарищ Сталин добавляет о необходимости перенести кабинет тов. Ленина и вообще совершить целый ряд перемещений для большей гарантии безопасности. Вопрос о безопасности тов. Ленина перенести на Политическое бюро».

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