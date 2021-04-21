Послания прошлого. Главное из обращений Путина к Федеральному собранию

«Комсомольская правда» собрала самые яркие и значимые высказывания президента. И проследила судьбу соответствующих указов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такое важнейшее политическое мероприятие, как послание Федеральному собранию - не просто традиция. Ежегодность обращения главы государства к обеим палатам парламента (Совету Федерации и Госдуме) прописано в Конституции (пункт «е» ст. 84). Но по традиции Кремль приглашает еще и членов правительства, высокопоставленных силовиков, глав Счетной Палаты и Центризбиркома, генпрокурора, членов Общественной палаты и представителей духовенства.

Впервые Владимир Путин выступил в таком формате 8 июля 2000 года. Тогда в своей речи он заявил, что необходимо сделать Россию сильным и эффективным государством. Среди основных проблем обозначил демографию, отставание экономики от мировых стран, отсутствие управляемости на местах (так называемый губернский сепаратизм) и эффективной вертикали власти.

КП подобрала главные заявления президента и меры, которые были приняты по их следам.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Впервые о том, что за второго и последующих детей семьи будут получать от государства деньги Владимир Путин заявил в своём послании 10 мая 2006 года.

«Государство, если оно действительно заинтересовано в повышении рождаемости, обязано поддержать женщину, принявшую решение родить второго ребенка. Должно предоставить в ее распоряжение, так сказать, первичный, базовый, «материнский капитал» – который реально повысил бы ее социальный статус, помог бы решать будущие проблемы… По мнению экспертов, размер таких государственных обязательств не может быть меньше 250 тысяч рублей... И обозначить срок действия программы – не менее 10 лет».

Программа материнского капитала действует и сегодня. Более того, сумма выплат с 2006 года сильно выросла. А в послании 2020 года Владимир Путин его в очередной раз продлил и сообщил, что теперь капитал будет выдаваться и на первого ребёнка.

СНИЗИТЬ ИПОТЕКУ, ПОДНЯТЬ МРОТ

Значительное внимание в своих посланиях президент уделяет благосостоянию граждан. Так в 2018 году он обратил особое внимание на процент по ипотечным кредитам?

«Для нашей страны это проблема проблем, она тянется из десятилетия в десятилетие. Но, в целом, нам нужно и дальше снижать среднюю ставку, до 7-8%».

И действительно, с того времени ипотечная ставка снизилась, сегодня она составляет 6%. Однако в связи с повышенным спросом на жилье выросли цены. Тогда же Путин объявил, что МРОТ теперь не ниже прожиточного минимума. Это важная норма — от его размера рассчитываются многие другие выплаты.

Значительное внимание в своих посланиях президент уделяет благосостоянию граждан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

Но самым богатым на сообщения о мерах помощи малообеспеченным был, пожалуй, 2020 год. Тогда еще не «ковидный». 15 января в своем Послании глава государства предлагает обеспечить детей яслями, сделать горячее питание в начальной школе бесплатным, а также предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, причем задним числом - с 1 января. По словам президента, эти деньги будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

В целом все эти программы выполняются.

Но в 2020 году Путин еще и назвал важнейшей задачей правительства с Центробанком повышение уровня доходов граждан. Этот пункт мы, пожалуй, оставим без комментариев.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ

Они тоже были презентованы именно в Послании Федеральному собранию. Тогда глава государства отметил, что не видит необходимости принимать новую Конституцию, но поправки внести надо.

"Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества", – подчеркнул Владимир Путин.

Изменения в основной закон страны были приняты после голосования в июне 2020 года.

ОБЕСПЕЧИТЬ СТРАНУ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

Одна из самых серьёзных целей была поставлена в Послании 2015 года. Тогда президент заявил буквально следующее:

«Нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания».

Нельзя сказать, что задача решена и в 2021 году, но импортзамещение в стране в целом набрало серьёзный размах.

ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ

Пожалуй, самое яркое (потому что еще и с видеотрансляцией) Послание было в 2018 году. Оно же самое длинное — 1 ч. 55 мин. Именно тогда президент объявил стране и миру, что в арсенале российских военных появилось гиперзвуковое оружие.

«Важнейшим этапом современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Его испытания успешно завершены, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.»

РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕНИЙ

Вообще тема «оборонки» поднимается в той или иной степени в каждом Послании. В 2015 году началась Военная операция России в Сирии. В декабре того же года Путин подвел промежуточные итоги и поставил задачу министерству обороны:

«Армия и флот России убедительно показали свою боеготовность, свои возросшие возможности. Современное русское оружие действует эффективно, а бесценная практика его применения в боевых условиях будет использована для дальнейшего совершенствования нашей военной техники и вооружений».

Большая часть Посланий сосредоточена на экономических вопросах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УСКОРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Большая часть Посланий сосредоточена на экономических вопросах. Это и повышение уровня жизни граждан, и поддержка бизнеса, и рост экономики в целом. Так в 2016 году Президент поставил правительству задачу вывести Россию на рост выше среднемирового.

«Поручаю правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике».

К сожалению, таких темпов добиться не удалось. Согласно оценке Всемирного Банка, рост ВВП России в 2021 год составит 2,6%. При том, что прогноз по росту мировой экономики — 4%.

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ

В 2015 году в Послании президент заявил, что часть преступлений нужно вывести из разряда уголовных:

«Прошу Государственную Думу поддержать предложения Верховного Суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние».

Такая мера действует до сих пор.