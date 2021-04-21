Кончаловский показал неузнаваемую дочь Машу

Сейчас мало кто вспомнит, что еще несколько лет назад Мария Михалкова-Кончаловская была весьма упитанным ребенком Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дочь известного режиссера и продюсера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной давно живет отдельно от знаменитых родителей. Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за давнего возлюбленного Никиту Кузьмина, с которым жила два года. Наследница звезд обладает яркой внешностью. У Марии невероятно стройная фигура. Но так было не всегда.

Сейчас мало кто вспомнит, что еще несколько лет назад Мария Михалкова-Кончаловская была весьма упитанным ребенком. Отец девушки Егор Кончаловский разместил видео, на котором Мария с выражением читает стихотворение своего знаменитого прадеда Сергея Михалкова, стоя прямо возле его могилы.

"Дочка, лет восемь назад на Новодевичьем кладбище. На могиле прадеда Сергея Михалкова в день его рождения! Молодец...", - подписал ролик режиссер.

Егор Андреевич очень любит свою дочь. Он довольно часто публикует в блоге фотографии и видео, на которых запечатлена его наследница.

Сама Маша, к слову, охотно делится секретами своего невероятного преображения. Она когда-то была пухленькой девушкой, но собралась с силами и сбросила 30 килограммов. Причина лишнего веса была связана с травмой, которую она получила в детстве. Долгое время девочка, которой диагностировали перелом позвоночника, не могла заниматься споротом и вела малоподвижный образ жизни. Однако после того, как врачи сообщили, что с ней все в порядке, красавица решила худеть.

Мария увлеклась ЗОЖ и села на жесткую диету. Она не раз рассказывала о тяжелых последствиях своего экстренного похудения. "Скажу честно, когда я была молода и неопытна, в начале похудения, получила свой опыт в голоданиях. И это сыграло со мной злую шутку. Через месяц после голодания, все потерянные килограммы вернулись! И прихватили еще парочку друзей с собой! Представляете, мучаешься, мучаешься, а становится только хуже!", - писала она в блоге.

Еще одна проблема, с которой она столкнулась, - ослабленные мышцы. Голодания также спровоцировало дикие боли и выпадение волос. "Я чувствовала себя древней старухой. У меня болела голова так, что я думать не могла! Одно лишь сильное сокращение количества калорий приводит к потере волос, истончению кожи и холодным конечностям", - откровенничала девушка.