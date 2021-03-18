Дочери Кончаловского предстоит сложная операция

Актриса Любовь Толкалина с дочкой Марией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь известного режиссера и продюсера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной давно живет отдельно от родителей. Некоторое время назад, несмотря на юный возраст, Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за давнего возлюбленного Никиту Кузьмина, с которым жила два года. Девушка активно ведет блог и делится с поклонниками не только фото и видео, но и своими планами.

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной огорошила публику заявлением. Мария Михалкова-Кончаловская предстоит сложная операция. Она когда-то была пухленькой девушкой, но собралась с силами и сбросила 30 килограммов. После резкого похудения красавица не сильно довольна собственной внешностью.

19-летняя наследница знаменитой фамилии решила сделать пластическую операцию. Маша хочет поправить форму груди. "В ближайший год планирую это сделать. Просто история долгая. Нужно с максимальной ответственностью подойти к выбору клиники. Кредит на грудь брать - суперстранно. Поэтому плюс-минус 300 тысяч должно быть на руках", - поделилась девушка.

Ее мама против экспериментов дочери с внешностью ничего не имеет. На 15-летие она подарила ей первую татуировку. Что касается Кончаловского, то 55-летний режиссер души не чает в дочке. Он часто публикует ее фотографии и говорит, что сильно скучает.

Егор Кончаловский с дочерью, 2018 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторое время назад Мария увлеклась ЗОЖ и села на жесткую диету. Она не раз рассказывала о тяжелых последствиях своего экстренного похудения. "Скажу честно, когда я была молода и неопытна, в начале похудения, получила свой опыт в голоданиях. И это сыграло со мной злую шутку. Через месяц после голодания, все потерянные килограммы вернулись! И прихватили еще парочку друзей с собой! Представляете, мучаешься, мучаешься, а становится только хуже!", - писала она в блоге.

Еще одна проблема, с которой она столкнулась, - ослабленные мышцы. Голодания также спровоцировало дикие боли и выпадение волос. "Я чувствовала себя древней старухой. У меня болела голова так, что я думать не могла! Одно лишь сильное сокращение количества калорий приводит к потере волос, истончению кожи и холодным конечностям", - откровенничала девушка.