Настырная Юлия Барановская опять проиграла Андрею Аршавину битву за алименты

Юлия Барановская давно пытается добиться того, чтобы футболист отдавал половину своих доходов старшим детям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Барановская и Андрей Аршавин, кажется, никогда не смогут примириться. Сначала бывшая избранница заявляла, что футболист совершенно не видится с их тремя детьми Артемием, Яной и Арсением. Теперь же поводом к затянувшемуся скандалу стали алименты.

Суд снова встал на сторону Андрея Аршавина при рассмотрении апелляции по делу об алиментах. Юлия Барановская давно пытается добиться того, чтобы футболист отдавал половину своих доходов старшим детям. Раньше так и было.

Но после появления на свет малышки Есении от Алисы Казьминой спортсмен попросил снизить сумму выплат на троих наследников от Барановской. В итоге суд пришел к выводу, что три восьмых от заработков Аршавина будет вполне достаточно.

"Вот и прекрасная новость. Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Кстати, все неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним", - заявила ведущая в эфире шоу "Все к лучшему" на "Русском радио".

Дети после разрыва Барановской и Аршавина остались жить с мамой. Но видятся с отцом. При этом Андрей несколько лет не общался с наследниками. Лишь в 2019-м спортсмен начал встречаться с сыновьями и дочерью.

Юлия много раз заявляла, что не против общения Андрея с наследниками. При этом она уверена, что Аршавин должен обеспечивать детей. Потому настырная звезда не намерена отступать.

Сам футболист в одном из интервью огорошил признанием. Футболист старается не встречаться с телеведущей. По его словам, ему неприятно общаться с бывшей женой. Дети от Барановской стали старше, потому он может с ними общаться напрямую. "Это облегчает задачу. Плюс я часто бываю в Москве, где они живут. А вот свою первую жену, Юлю, я видел один раз теперь уже за семь лет, и то случайно. Предпочел бы ее не видеть и в тот раз", - заявил Аршавин.