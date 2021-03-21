Актрисы Виктория Исакова, Елена Захарова, Ольга Павловец и Елена Проклова годами молчали о смерти своих маленьких детей

Виктория Исакова Фото: Иван МАКЕЕВ

Виктория Исакова, Елена Захарова, Ольга Павловец и Елена Проклова - этих знаменитый актрис объединяет не только любовь к актерской профессии, но и общее горе. Артисткам пришлось хоронить своих маленьких детей.

Виктория Исакова

Актриса Виктория Исакова с 2003 года замужем за режиссером Юрием Морозом. Так случилось, что именно в год свадьбы артистке пришлось пережить страшное. Ее дочка Маша умерла трехмесячной. Лишь в 2020 году звезда рассказала о трагедии. "Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не узнают, почему потеряли ребенка. Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло. Мы решали эту проблему за границей", - откровенничала она в беседе с Ириной Шихман. Отвлечься от горя Виктории помогала работа. Актриса загрузила себя съемками и репетициями. Сейчас Исакова воспитывает дочь Варвару. Артистка говорит, что живет с болью. "Запах смерти будет преследовать меня всю жизнь", - написала она в эссе.

Елена Захарова

Дочь Елены Захаровой умерла в 2011 году. Анне-Марии было восемь месяцев. Только через шесть лет после смерти Анны-Марии актриса смогла рассказать, как она пережила горе и вернулась к нормальной жизни. По словам артистки, главным спасением для нее стала вера. Она регулярно начала посещать церковь "Все случилось в тот день, когда мы должны были лететь во Францию. Иногда думаю: вот если бы мы все-таки улетели? Там же совсем другая медицина… Но гоню от себя эти мысли, гоню. Мы были дома, у Машеньки поднялась высокая температура, мы вызвали врача", - рассказывала актриса. Семья вызвала платную "скорую". Но врач оставил девочку лечиться дома. Когда родители вызвали обычную неотложку, то момент был уже упущен. "Приехала неотложка, врачи сразу увезли дочку в реанимацию, долго не могли определить, какой у нее вирус, потом ввели в искусственную кому, из которой она не вышла", - вспоминает Елена.

Елена Захарова Фото: Борис КУДРЯВОВ

На 40-й день после смерти девочки Захарову из квартиры выгнал муж - бизнесмен Сергей Мамотов. "Он просто сказал, что нам надо пожить раздельно, сказал, чтобы я собрала свои вещи и ушла. Я его искренне любила и еще долго не могла понять, что произошло, почему. Он мне снился больше года почти каждую ночь. Мне очень нужно было с ним поговорить, объясниться. Я совершенно не ожидала такого удара с его стороны. Слава богу, что тогда была работа, шли проекты один за другим, меня это поддерживало. Я приходила домой, плакала, спать не могла, а утром вставала и снова шла работать. Мне было очень тяжело. При этом я не держу на Сергея зла, я его простила", - делилась Елена. Со временем звезда экрана встретила нового мужчину, от которого родила девочку. Пережив в прошлом трагедию, актриса скрывает все, что связано с малышкой. Захарова никогда не показывает ее фотографии, неизвестно, кто отец ребенка.

Елена Проклова

Елена Проклова пережила смерть троих детей. Она называет пережитое "страшным ударом, когда от беспомощности хотелось выть". Сначала умерли ее новорожденные близнецы. Малыши прожили всего день. Отношения со вторым мужем - врачом Александром Дерябиным после трагедии разладились. Позже случилась новая трагедия. Умер сын, рожденный в браке с Андреем Тришиным. Мальчику было восемь дней. "Это скорее врачебное незнание. В то время не делали анализ гемостаза - свертываемости крови, а у меня она очень густая. Из-за этого мои дети погибали. Плод недополучает питание, ребенок неправильно развивается, становится нежизнеспособным к моменту рождения", - объясняла Проклова в шоу "На самом деле" свое горе. Сейчас Проклова - мать двух дочерей.

Елена Проклова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Павловец

Звезда сериалов "Склифосовский" и "Бандитский Петербург" Ольга Павловец похоронила четырехлетнего сына Прохора в 2009 году. Актриса не скрывает, что не хотела жить. "Сын тогда жил с моими родителями в Санкт-Петербурге, а я работала в Москве. Старалась часто ездить к нему, навещать, разговаривать по телефону. И вот однажды папа позвонил мне и сказал. Я уже знала, что он скажет, чувствовала. Это было трагическое стечение обстоятельств. Он споткнулся, ударился головой и упал в канавку с водой. Никто уже не мог ему помочь. Я плохо помню, что со мной происходило тогда", - призналась Павловец в эфире программы "Судьба человека".

Ольга Павловец в фильме "Анонимный детектив" Фото: кадр из фильма

На момент смерти сына актриса рассталась с отцом мальчика Дмитрием Щербиной. "Воспоминания такие отрывочные, будто это монтаж. Я помню, как я кричу, потом валяюсь на траве... Знаете, это невозможно передать словами. Но опять же парадокс, у меня нет ощущения, что я потеряла ребенка. Мне кажется, что он до сих пор находится рядом", - поделилась актриса. Через год после смерти старшего сына на свет появился ее второй ребенок. Маленький Макар стал смыслом жизни звезды. В 2017 году Ольга вновь стала мамой. Артистка старается держать свое нынешнее хрупкое счастье в тайне от окружающих.