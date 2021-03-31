Похмельная дочь Ларисы Гузеевой: "Кто же знал, что эту жизнь надо уметь жить"

Ольга Бухарова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь Ларисы Гузеевой опять отличилась. Не успела публика отойти от известия о том, что Ольга Бухарова "по пьяни", как она сама сообщила, покалечилась, как случился новый конфуз. 21-летняя наследница артистки сообщила, что перебрала с алкоголем и теперь мучается от похмелья.

Ольга Бухарова разместила в блоге видео, в котором честно признается, что ей не очень хорошо после застолья. На днях в гости к Ларисе Гузеевой пришел друг семьи. Хлебосольная теледива накрыла щедрый стол с алкоголем. "Кто же знал, что эту жизнь надо уметь жить… Зачем же я так напилась?!" - обратилась к неведомым собеседникам дочь Ларисы Андреевны. Свои размышления о смысле бытия девушка сдабривала ненормативной лексикой, развалившись в кровати.

К слову, Леля, как зовут ее домашние, любит эпатировать публику. На днях мама показала Ольгу с выбритыми бровями. А месяц назад Бухарова перенесла операцию. Будучи в состоянии алкогольного опьянения девушка сломала ногу, поскользнувшись на улице.

Потом 21-летняя брюнетка выложила серию фотографий в свадебном платье с подружкой, чем шокировала общественность. В качестве подписи сообщила публике, что они "позавтракали пивом" и купили свадебные платья в секонд-хенде, чтобы устроить провокационную фотосессию.

Вызывающее поведение звездной наследницы одобряют не все поклонники ее матери. Многие называют Лелю избалованной. Мол, она слишком много себе позволяет и позорит знаменитую родительницу.

Впрочем, Лариса Андреевна не раз заявляла, что странные выходки ее дочери - явление временное. Мол, девушка ищет себя и скоро остепенится. Ведущая неоднократно высказывалась об особенном возрасте своей несравненной девочки.