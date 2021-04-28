Замоскворецкий суд вернул всю недвижимость Марии Баталовой

Мария Баталова и ее мать Гитана Леонтенко смогли вернуть свою недвижимость через суд. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

28 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы неожиданно быстро поставили точку в запутанной истории с имуществом Марии Баталовой. Наталья Дрожжина в начале года подала иск к Марии о расторжении договоров пожизненного содержания с иждивением, которые якобы заключила с ней в сентябре 2019 года. Речь идет о двухкомнатной квартире в 1-м Самотечном переулке, нежилом помещении площадью в 21 кв. метра в доме по улице Серафимовича,2 и 1/3 в долевой собственности на квартиру по тому же адресу - Серафимовича, 2.

Заседаний по гражданскому иску Дрожжиной было несколько.

Вчера Наталья Георгиевна должна была явиться в суд. Но она не пришла, сказалась больной. Вместо нее сегодня ждали ее супруга Михаила Цивина. Но и Михаил Семенович в суде не появился, сослался на запись к врачу. Оба они являются обвиняемыми по делу о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.

Наверное, сюрпризом для многих участников этого процесса был сегодняшний вердикт.

Суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные между Дрожжиной и Марией Баталовой, от 3 сентября 2019 года, предметом которых являются: двухкомнатная квартиры в 1-м Самотечном переулке; нежилое помещение в 21 кв.метра по улице Серафимовича,2; 1/3 в долевой собственности на квартиру на Серафимовича, 2. Суд прекратил право собственности Натальи Дрожжиной на вышеуказанную недвижимость и восстановил право собственности Марии Баталовой. В удовлетворении иска Дрожжиной о расторжении договоров пожизненного содержания с иждивением было отказано.

Наталье Дрожжиной отказали в удовлетворении иска о расторжении договоров пожизненного содержания с иждивением Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В чем тут смысл? Суд подтвердил, что Наталья Дрожжина не заключала договоры ренты с Марией Баталовой. А вот по какому праву и как ей перешло имущество Баталовых, на эти вопросы сейчас пытается найти ответ следствие. Расследование уголовного дела продолжается.

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