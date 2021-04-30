В Туркменистане вместо того, чтобы бороться с бедностью, запретили очереди. Это опасный пример для России

в Туркмении пришлось принять закон о запрещении гражданам собираться в длиннющие очереди у дверей государственных магазинов. Фото: REUTERS

Комментируя послание Владимира Путина Федеральному Собранию, многие эксперты поспешили отметить его фразу о том, что в России необходимо «сформировать долговременные условия, которые, ... с помощью рыночных механизмов гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка», так как «полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры [регулирования], конечно же, нельзя».

Фраза эта диссонирует с недавними попытками правительства регулировать цены на базовые продукты. Не прошло и несколько дней, как очередные новости из одной из самых нефтегазовых постсоветских республик подтвердили правильность такого подхода: в Туркмении, где под мудрым руководством местных вождей создается имидж преуспевающей державы, пришлось принять закон о запрещении гражданам собираться в длиннющие очереди у дверей государственных магазинов.

Можно пожелать терпения гражданам Туркмении - однако на мой взгляд не вызывает сомнения, что прямое регулирование цен ведет к коллапсу рыночной экономики и частного бизнеса - особенно тогда, когда оно заходит так далеко, как в центральноазиатской республике, где при дефиците, например, мяса, государство делает вид, что продает его по «социальной» цене, равной 1 доллару за килограмм по курсу черного рынка. Обществу не нужно даже быть столь клановым, как туркменское, для того, чтобы воспринять подобное регулирование как сигнал к масштабной коррупции и спекуляции.

Сегодня нередко приходится слышать, что России восстанавливается система советского типа. Чтобы понять, что это, как минимум, не вполне правда, достаточно сравнить отечественные реалии с теми же Туркменскими. При наличии многих перегибов в политической сфере, экономическое регулирование в нашей стране пока остается достаточно ответственным - и даже быстрый рост цен не заставляет правительство отказаться от признания основополагающих принципов рыночной экономики.

Опыт многих стран - в том числе и наиболее успешных - говорит о том, что проблема высоких цен при низких доходах существует везде. Работающих бедных много не только в России, но и в той же Америке. И задача ответственного правительства состоит, на мой взгляд, не в том, чтобы регулировать цены и вводить систему ограниченного отпуска товаров в одни руки, а в том, чтобы поднимать доходы малоимущих, выстраивать систему адресной помощи и стимулировать спрос со стороны наиболее обделенных социальных групп, а не вгонять предпринимателей в тупик бюрократическим регулированием. Оглядываясь на Туркмению, Венесуэлу и другие «самые передовые» страны, мы должны постоянно повторять себе: без нормальной рыночной экономике и свободного предпринимательства нельзя построить нормальную страну и создать успешное общество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Россия дает миллиарды долларов в долг другим странам

А потом часто списывает эти кредиты и дает новые (подробнее)