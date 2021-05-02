Крокодил обошел мужа Анны Нетребко: Как прошел финал шоу «Маска»

На НТВ идет финал популярного шоу. Фото: принтскрин видео.

- К черту Евровидение! – надрывая голос, вещал Филипп Киркоров. – Грэмми! Ты обязан привезти Грэмми! Если Крокодил Джони, то родилась настоящая звезда! Мировая!

Хвалили Крокодила и все остальные члены жюри - Валерия, Тимур Родригес, Регина Тодоренко и Александр Ревва. Они засыпали участника комплиментами, а тот скалил крокодильи зубы и кланялся.

Члены жюри, по сложившейся традиции, сами напоминали ударную группу гостей с какого-то сумасшедшего карнавала. Потрясали перьями и шляпами, блестели стразами экстравагантно держали глаза в состоянии повышенной открытости. Задача перед экспертами стояла невероятной сложности, найти новую порцию комплиментов для участников, не сорвать голос, а еще выбрать победителя второго сезона шоу «Маска».

Шоу «Маска» это лицензионный формат, который сейчас идет на НТВ. В течении всего сезона 14 звезд нашего шоу-бизнеса и спорта пели в костюмах самых разных животных и предметов. Жюри должно догадаться кто пол масками. Каждую программу кого-то из участников разоблачают.

В финале кроме Крокодила на главный приз претендовали Заяц, Лама и Змея.

Самое интересное, конечно, это реакция членов жюри, которые раз от раза испытывают такие зашкаливающие эмоции, что за них становится страшно. Крики Киркорова в одном из выпусков даже стали мемом.

Битва Крокодила, Зайца, Ламы и Змеи шла не на жизнь, а на крик. И в итоге из этой четверки первым разоблачили Зайца. Не слишком сильно поющий, но замечательно перешутившийся с жюри участник оказался Тимуром Батрутдиновым. И надо сказать, что эта версия была основной у жюри.

Маска Заяц Фото: принтскрин видео.

Тимур Батруддинов Фото: принтскрин видео.

- Теперь мы будем называть тебя Тимур Заяц Батрутдинов! – приговорил Александр Ревва, намекая на кличку юмориста в «Камеди клаб» Тимур «Каштан» Батрутдинов.

В костюме «Змеи», как выяснилось, скрывалась певица Юлия Паршута.

Маска Змея Фото: принтскрин видео.

Юля Паршута Фото: принтскрин видео.

Когда дело дошло до Ламы, зрители в золотых масках в зале и все телезрители узнали, что этот образ принадлежал оперному певцу из Азербайджана Юсифу Эйвазову. Известный исполнитель и муж российской оперной дивы Анны Нетребко отлично проявил себя в развлекательном проекте.

Впрочем, догадаться, что под маской южноафриканского млекопитающего из семейства верблюдовых скрывается кто-то с большой сцены, догадаться было не сложно. В финале, например, Лама исполнила «Аве Мария»

Маска Лама Фото: принтскрин видео.

Юсиф Айвазов Фото: принтскрин видео.

А Крокодилом, как, собственно, и уверяли на повышенных тонах члены жюри несколько выпусков подряд, стал певец Джони. Джахид Афраил оглы Гусейнли тоже родился в Азербайджане, но уже в детстве переехал из Баку в Москву. Джони его творческий псевдоним и сейчас он очень популярен. И вот новый успех – победа во втором сезоне шоу «Маска». Теперь Джони может отбросить крокодилий хвост, и продолжить карьеру. Филипп Киркоров, кстати, уже предложил Джони (еще когда тот был Крокодилом) дуэт на следующий Новый год. А Филипп никогда не ошибается с выбором.

Крокодил - Джонни Фото: принтскрин видео.

Победителем шоу стал Джонни. Фото: принтскрин видео.

Напомним, в первом сезоне победил Анатолий Цой (Лев), а в четверке были также Карина Кокс (Волк), Лариса Долина (Олень) и Анна Плетнева (Попугай).