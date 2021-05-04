«900 тысяч рублей в месяц — это много или мало?»: как Барановская, Пелагея и другие звезды сражаются за алименты

Юлия Барановская и Андрей Аршавин заключали мировое соглашение по алиментам. А теперь Андрей Сергеевич передумал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитости периодически поражают поклонников своими возможностями. Они привыкли к определенному образу жизни, и стараются его поддерживать разными способами. Отдых в самых шикарных отелях, элитные детские сады и школы, дорогие репетиторы и лучшие клиники – товары, услуги известные люди выбирают по высоким ценам. Часто после развода в знаменитых семьях умеют прийти к мировому соглашению, чтобы не выносит сор на ток-шоу. Однако последнее время чаще всего не удается договориться спортсменам с их женами. Рассказываем три громкие истории из жизни звезд российского спорта (мужья) и шоу-бизнеса (жены), которые до сих пор обсуждают свой развод и алименты.

Милана Кержакова получила последние алименты от Александра Кержакова в размере 27500 рублей Фото: Instagram.com

На днях блогер и телеведущая Милана Тюльпанова рассказала, что ей приходится много работать, чтобы оплатить для сына – секции, развивающие занятия, репетиторов. Показала Милана смс-сообщение с поступлением алиментов от экс-мужа: платит их тренер Александр Кержаков регулярно. Это раньше звезда футбола имел многомиллионный контракт как талантливый игрок, а теперь Кержаков получает зарплату главного тренера футбольного клуба «Томь». Последний платеж от ООО «ФК «Томь» для 4-летнего Артемия Кержакова был в размере 27500 рублей. Это и есть алименты на сына. Кержаков также выплачивает алименты на дочь от первого брака, воспитывает сам сына от второго брака и счастлив в новых отношениях. Недавно Кержаков рассказал: «После выплаты алиментов, налогов у меня остается около двухсот тысяч, этого вполне достаточно. Для многих это огромные деньги».

Экс-жена Кержакова показала сумму последних алиментов. Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Барановская оспаривает в Конституционном суде снижение размера алиментов на трех своих детей. Звезда футбола Андрей Аршавин в этом году через суд снизил выплаты на трех детей, которых воспитывает звезда ТВ Барановская. Аршавин сейчас тренирует молодежь, работает комментатором на ТВ, а алименты платит четверым детям – еще и дочке Есении, которую ему родила бывшая жена Алиса Казьмина. Если Казьмина никогда не работала, то Барановская теперь получает гораздо больше Аршавина. Однако за благополучие своих детей борется.

Барановская на днях пояснила: «Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Все СМИ неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним».

Юлия Барановская с детьми Яной и Артемом Аршавиными. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сколько же платит Аршавин детям? После того, как Андрей Сергеевич бросил Юлию с тремя детьми, они прописали в мировом соглашении алименты в размере 50% от всех доходов. В те времена Аршавин был звездой футбола, поэтому обязательные платежи на троих детей иногда могли достигать до 4 млн. руб. в месяц. Но звезды в спорте гаснут быстро, поэтому сейчас Аршавин получает намного меньше, вот и решил снизить выплаты на детей – суд встал на его сторону. 39-летний спортсмен заявил два места работы - «Зенит» и «Национальная Телевизионная компания». Аргументы за снижение алиментов были такие – у Аршавина родился четвертый ребенок, и он выплачивает еще и 1/8 доходов на дочь от Алисы Казьминой. Поэтому теперь у Андрея на алименты уходит всего 62% от всех заработков. Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской, определив размер алиментов на трех несовершеннолетних детей в размере 3/8 от его доходов. То есть ежемесячные выплаты Аршавина трем несовершеннолетним детям уменьшатся на общую сумму около 200 тысяч рублей. До этого он платил около 300 тысяч рублей каждому ребенку. На трех детей получалось около 900 тысяч рублей. Однако за минувший год доходы спортсмена вновь незначительно снизились.

Решение о снижении алиментов оспаривает Барановская – Московский городской суд отклонил ее апелляционную жалобу, поэтому теперь многодетная мать обратилась в Конституционный суд.

Алименты на дочь Пелагея получает от Ивана Телегина в размере около 900 тысяч рублей. В случае бонусов и призовых выплаты могут достигать 2 миллионов рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Пелагея вопрос с алиментами на 4-летнюю дочь Таисию с экс-мужем хоккеистом Иваном Телегиным решила. А вот раздел имущества продолжается в суде. Заслуженная артистка получила алименты на дочь гораздо более существенные, чем ее «коллеги по несчастью». Дело в том, что Телегин – все еще действующий спортсмен, игрок сборной России и хоккейного ЦСКА. Алименты составляют около 900 тысяч рублей в месяц. Однако, когда хоккеист будет получать бонусы, призовые – выплаты могут увеличиваться и до двух миллионов рублей в месяц.

А в июне в суде продолжится битва адвокатов Пелагеи и Телегина за недвижимость – делят квартиру за 85 миллиона рублей, дом за 54 миллиона рублей, автомобили и денежные счета. Кстати, эти три истории обманутых жен похожи – мужья им изменяли, поэтому женщины были вынуждены расторгнуть брак.