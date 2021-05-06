Одинаковые пачки и запрет ароматизированных сигарет: помогут ли новые меры снизить число курильщиков

Утвержден план мероприятий по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский кабинет министров собирается и дальше медленно, но верно закручивать гайки в отношении курильщиков. Утвержден план мероприятий по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Сама концепция принята еще в 2019 году, а сейчас кабмин расписал, что надо будет сделать в ближайшие полтора десятка лет. Всего в программе 20 пунктов.

- Среди новых правил я бы выделил делать требование делать упаковки сигарет обезличенными — пачки будут грязновато-оливкового цвета, никаких ярких рисунков, только минимум справочной информации - это общемировая практика борьбы с курением, - прокомментировал новость для KP.ru экс-директор Ассоциации Табакпром Вадим Желнин. - Кроме того, не менее 75% площади упаковки должно быть посвящено описанию вреда от сигарет и соответствующим картинкам.

Между тем, представители табачной отрасли, считают, что такая мера может оказаться неэффективной.

– Международный опыт показывает что в тех странах, где такая норма введена, это не приносит дополнительного снижения числа курильщиков, - говорит директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ» по России, Центральной Азии и Белоруссии Олег Барвин. - Примеры Австралии, Великобритании и Франции, где используется обезличенная упаковка, показывают, что нет никаких значительных статистических изменений в части сокращения курящего населения в связи с введением такой меры.

Кроме того, правительство планирует запретить использование ароматизаторов в сигаретах и табаке, ограничить электронные сигареты.

- Стремление ограничить электронные сигареты мне не вполне понятно, говорит эксперт. - Поскольку для многих они являются альтернативой обычным сигаретам, они гораздо менее вредны и те, кто хотят избавиться от никотиновой зависимости, используют электронные сигареты как переходный этап.

По мнению эксперта, эти меры вряд ли приведут к снижению потребления табака.

- Главное в борьбе с табаком — не столько запреты, сколько пропаганда здорового образа жизни и возможность вести такой образ жизни, - сказал Желнин. - Не секрет, что среди малоимущих процент курящих выше, чем среди людей более состоятельных — те могут себе позволить и фитнес, и другие способы досуга без табака. Что касается усиления позиций серого рынка, то напрямую антитабачная политика правительства к этому не приведет. Но если будут еще более повышены цены на табачные изделия, то возрастут и объемы нелегальной продукции.

Сейчас рынок «серого» табака в России составляет примерно 10%, а до кризиса его доля была в 1,5-2 раза выше.

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