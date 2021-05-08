Геннадий Зюганов: Егор Лигачев - пример для новых поколений политиков

Егор Кузьмич Лигачев выступает на XXVIII съезде КПСС. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС/.

- Алло, Геннадий Андреевич! Егор Кузьмич Лигачев умер - только что пришло известие...

- Я знаю, Саша.

- Сами понимаете, без вашего комментария, хотя бы коротенького - не обойтись.

- Давайте вместе поклонимся его светлой памяти.

Он прожил подлинно героическую и очень достойную жизнь. Человек, который с юных лет служил трудовому народу, служил ярко, убедительно и очень эффективно.

У него есть огромные заслуги перед всеми нами, и эти заслуги помогают и сегодня нам выбираться из трудного кризиса и из всех этих санкций.

Но, прежде всего, Лигачев стоял у истоков создания Новосибирского научного центра. Академ-городок в Новосибирске - это его, во многом, детище, он занимался и строительством, и подбором кадров. Этот научный центр сегодня объединяет усилия более чем 90 институтов Сибири, Якутии и Дальнего Востока, которые являются гордостью нашей страны.

Лигачев много лет работал в Томске, и Томск стал образцом проведения современной модернизации. Великолепный университет был создан там при Егоре Кузьмиче, многое он сделал и для развития нефтегазового комплекса.

И в ЦК КПСС Лигачев координировал работу, прежде всего, в создании и развитии крупнейших производств, в укреплении позиций нашей страны.

Когда грянула эта горбачевская перестройка, он одним из первых поднялся в полный рост, сказал, что вы - не правы. Если бы к нему тогда прислушалось все руководство, я думаю, до маразма 90-х годов, которые сейчас все называют лихими, мы бы не дошли.

- Он и Ельцину, помните, говорил: «Борис, ты не прав».

- Если бы послушались Егора Кузьмича, - жизнь в стране сейчас была бы совсем другая.

Лигачев... много лет работал у нас во фракции (КП РФ в Госдуме. - А.Г.) и заботился, прежде всего, о ветеранах и о социальной поддержке тем, кому тяжело.

Егор Лигачев - это пример скромности, трудолюбия, пример для подражания для новых поколений политиков.

Давайте поклонимся его светлой памяти и поблагодарим за все, что он сделал для нашей державы.

- Спасибо огромное! Я с вами согласен, Геннадий Андреевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын Егора Лигачева рассказал о последних днях жизни старейшего члена советского Политбюро

По словам родственника, перед смертью у государственного деятеля обострились давние проблемы с легкими (подробности)

Последний динозавр социализма: кем стал Егор Лигачев для СССР

Колумнист "КП" Евгений Черных вспоминает путь одного из руководителей СССР, которого оппоненты называли "врагом перестройки" (подробности)