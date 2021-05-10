Чехи закусили удила: от России требуют компенсацию в 3,5 миллиарда рублей

Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька у здания МИД РФ в Москве. Фото: REUTERS

Чешские власти, скорее всего, неожиданно для самих себя оказались в последнее время впереди основного строя антироссийских западных сил. Предъявив нашей стране абсурдные до комизма обвинения в причастности к взрывам оружейных складов в местечке Врбетице семь (!) лет назад, Прага, похоже, решила, что терять ей теперь нечего, и бросилась на Москву в лихой кавалерийской атаке.

Сначала объявили в розыск пресловутых Петрова с Бошировым. Мол, эти "вездесущие русские диверсанты" (других чехи, видать, не знают, а из НАТО им подсказать не успели) чуть ли не сами запалили бикфордов шнур на злополучных складах. Потом Чехия, замирая от собственной смелости, выслала из страны практически всех сотрудников российского посольства, но тут же получила зеркальный ответ из Москвы. В Праге изумились и принялись умолять западных союзников "выгнать в знак солидарности" хотя бы по одному российскому дипломату. Откликнулись немногие, если не считать профессиональных русофобов из Прибалтики да словаков с румынами.

Следующими шагами стали демонстративный отказ от уже согласованной сделки по поставке в Чехию российской антиковидной вакцины "Спутник V", исключение России из тендера на расширение АЭС "Дукованы" (кстати, построенной в свое время Советским Союзом и слывущей одной из самых безопасных в Европе).

2014 год, на месте взрыва склада боеприпасов в Врбетице. Фото: police.cz

Что делать дальше? Если остановиться, то убогий чешский блеф станет очевиден каждому. Остается одно: закусить удила и нестись дальше. Что мы сейчас и наблюдаем - министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага потребует компенсацию от России за причиненный от взрывов ущерб в размере 1 миллиарда крон (примерно 47,5 миллиона долларов или 3,5 миллиарда рублей). Дескать, в такую сумму обошлись работы по расчистке территории на месте взлетевших на воздух складских ангаров. Причем это лишь предварительная оценка, требования могут быть и увеличены. Иск планируется подготовить через несколько недель.

А дальше началось самое удивительное. Г-жа министр пояснила, что власти не собираются добиваться выплат в формате уголовного судопроизводства. То есть ни в суд, ни в арбитраж Прага свой иск подавать не будет. "Разбирательство там займет очень много времени", - сетует Шиллерова. А скорее всего у истца там не будет никаких шансов выиграть это шитое белыми нитками дело. Но как же тогда? Оказывается, Чехия надеется получить деньги "в соответствии с международным правом".

Однако такая схема требует получения согласия ответчика, которой чехи выставляют Россию. Они что же - надеются, что после всех их фортелей мы пойдем с ними на какие-то договоренности? Это вряд ли, ведь глава МИД РФ Сергей Лавров, соблюдая максимально возможный дипломатический такт, все-таки откровенно назвал заявления руководства Чехии о взрывах во Врбетице "не очень вменяемыми и путаными".

Рано или поздно этот скандал затихнет. Никаких доказательств "российского терроризма" Прага конечно не представит, потому что их попросту нет. Неоплаченный иск о компенсации будет желтеть в архиве, со временем вновь заполнятся и штаты посольств. А вот израсходованную обойму нынешних чешских политиков США в подходящий момент заменят на свежую - под новый текущий момент. Цели американцев понятны - им нужно держать фронт против России в Европе. А вот зачем эти русофобские выверты самой Чехии, чреватые серьезными политическими издержками, в толк взять трудно.

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