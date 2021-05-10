Ракетные обстрелы и столкновения на улицах: Из-за чего вновь обострилось противостояние Израиля с палестинцами

В ходе волнений были ранены более 250 гражданских лиц и 17 полицейских Фото: REUTERS

На Ближнем Востоке снова неспокойно. Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами, стороны подсчитывают погибших и обдумывают новые удары.

Поводом для очередной эскалации конфликта стало решение израильского суда о выселении палестинцев из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Хотя несколько арабских семей более полувека проживали там, документов на право собственности у них не было.

Это вызвало волну яростных протестов палестинского населения, 7 мая переросших в полномасштабные столкновения с полицией. В ходе волнений были ранены более 250 гражданских лиц и 17 полицейских. При этом агентство «AnsaMed» со ссылкой на ЮНИСЕФ сообщает, что пострадали 28 детей-палестинцев, а 8 несовершеннолетних были арестованы.

Происходящее все больше напоминает полномасштабные боевые действия Фото: REUTERS

В ответ на действия Израиля с территории сектора Газа были произведены запуски воздушных шаров со взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ответственность за «акт возмездия» взяло на себя военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС. Они же потребовали от Израиля до 18:00 понедельника 10 мая вывести солдат и поселенцев из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Израиль на ультиматум отреагировал авиаударами и танковыми залпами по объектам боевиков, ответственных за обстрелы.

Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами Фото: REUTERS

По сообщению израильских военных, в результате операции были уничтожены 3 члена группировки, причастных к запускам ракет. Палестинцы в свою очередь заявили о 9 убитых гражданских, в том числе трех детях. Позже министерство здравоохранения Палестины уточнило цифры: жертвами израильских обстрелов стали 20 человек, ещё 65 доставлены а больницу.

Действия Израиля вызвали резкую реакцию в исламском мире. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Тель-Авив в терроре из-за действий в Иерусалиме и пообещал сделать все для мобилизации исламского мира. С осуждением израильской агрессии выступили и в МИД Египта .

Премьер-министр Израиля Беньямин Нитаньяху, чтобы подчеркнуть важность момента, отправился в штаб-квартиру Армии обороны Израиля, которая расположена в Тель-Авиве. Видимо, руководитель страны будет лично принимать решения, связанные с этим конфликтом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конфликт в День Иерусалима: Палестинцы запускают ракеты, израильские танки обстреливают Сектор Газа

В священном сразу для трех мировых религий городе неспокойно все последние несколько дней. Но в понедельник 10 мая столкновения на Храмовой горе вышли на новый уровень. Протестующие-мусульмане забрасывали камнями иудеев, пришедших к Стене Плача, в ответ израильская полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты (подробности)