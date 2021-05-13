Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды13 мая 2021 17:18

Сын Ротару распродаёт имущество певицы: Анне Калашниковой предложили выкупить отель "хуторянки" в Крыму

София Михайловна решила продать недвижимость в Ялте за 23 миллиона евро
Игорь ПОЛЯКОВ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Анне Калашниковой предложили выкупить отель «хуторянки» за 23 миллиона евро

Анне Калашниковой предложили выкупить отель «хуторянки» за 23 миллиона евро

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Крым звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова приехала в качестве ведущей местной Недели моды. Там артистка презентовала свой новый трек «Гагарин», который спродюсировал музыкант Томаш Лукаш, аранжировщик Лободы и Темниковой.

- Времени у меня было немного, но я успела поздравить ветеранов с Днём Победы и погулять по Ялте, - рассказала kp.ru Анна Калашникова. - Во время поездки познакомилась с риелтором, который в качестве вложения предложил моей семье выкупить отель Ротару «Вилла София».

Эта гостиница находится в центре города на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году. В начале 90-х

София Ротару взяла их в аренду. Говорят, потратила более $1 миллиона на реставрацию.

Отель сейчас закрыт, но был очень дорогим. Цены там недоступные. Как говорится, космические. Более 80 тысяч рублей стоила ночь в люксе. А самый скромный номер тоже был не из дешёвых — 15 тысяч рублей за сутки, рассказывает Анна Калашникова.

- И поскольку в пандемию концертов не так много, как прежде, шоу-бизнес терпит большие убытки, София Михайловна решила продать свой отель в Ялте. Так мне объяснили специалисты в сфере недвижимости. Сын Ротару Руслан Евдокименко, который занимался этим бизнесом, выставил гостиницу на продажу за 25 миллионов евро. Но сейчас кризис, у людей нет денег, покупателей пока не нашлось. Поэтому сейчас цена на «Виллу София» снизилась до 23 миллионов евро. Но по словам местных риелторов, цена сильно завышена и вряд ли Софии Михайловне удастся продать свой отель. Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств уходит на содержание недвижимости в Москве и в Испании. Думаю, что если кто и купить отель Ротару, то какой-нибудь ее поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке, - считает Анна Калашникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Такая же молодая, как в Инстаграме»: Как София Ротару выглядит без фотошопа

Косметологи и хирурги ювелирно поработали над обликом «хуторянки» (подробнее)

Шоу-бизнесОСОБЫЙ СЛУЧАЙ