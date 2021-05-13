59-летняя Екатерина Андреева сразила наповал фигурой в купальнике

Екатерина Андреева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина Андреева в свои 59 лет может похвастаться роскошной и подтянутой фигурой. Телеведущая активно занимается спортом - у нее девять тренировок в неделю. А еще она отказалась от многих продуктов, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе. На днях звезда экрана показала, как выглядит в купальнике.

Екатерина Андреева часто делится с поклонниками фотографиями из путешествий и секретами красоты. Ведь ее фигуре и лицу могут позавидовать даже 20-летние. Она разместило видео из спа-центра. Теледива предстала в купальнике во время занятий в бассейне.

Поклонники были поражены тому, как прекрасно выглядит их кумир. "Полный восторг! Браво, Катя", "Фантастика, грация, изящество, расслабление", "Фея", "Екатерина, Вы очень красивая во всем", "Господи... Какая красота", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что телеведущая для поддержания идеальной фигуры ведет активный образ жизни. Она не боится проводить над собой разные бьюти-эксперименты. Андреева не раз признавалась, что является большой любительницей уходовых процедур. Знаменитость отдыхает в лучших спа-центрах. А в Москве в перерывах между съемками посещает косметолога. Она занимается уникальными практиками, проходит курсы иглоукалывания, делает маски из чистого золота и массажи лица серебряными элеронами. Но иглоукалывание считает более эффективным способом омоложения. "Морщины появляются там, где сломана цепочка коллагеновых волокон. Иглы помогают восстанавливать эту разорванную связь", - отмечала звезда.

Чтобы быстро прийти в форму, звезда практикует разгрузочные дни. "Когда я понимаю, что с питанием в последние дни был перебор, то просто перестаю есть. Пью чистую воду и овощные соки, разбавленные водой, в течение трех-четырех дней. Такой способ помогает избавиться от лишних килограммов и вывести лишнюю воду из организма", - признавалась знаменитость.