"Замечательно все": Гелу Месхи спросили о воссоединении с Екатериной Климовой

Екатерина Климова и Гела Месхи Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова в 2019 году развелась с третьим мужем Гелой Месхи. Супруги прожили вместе четыре года. В браке у них родилась дочь Белла. После разрыва актеры тщательно оберегают личную жизнь от посторонних, однако в киношной тусовке ходят упорные слухи о воссоединении артистов. Масла в огонь подливает сама многодетная мама. Она намекает, что у нее есть любимый человек. Да и Гела лукаво улыбается на все расспросы о Климовой.

Екатерина Климова прекрасно выглядит - молодое лицо, точеная фигура. А ведь у 43-летней актрисы четверо детей от разных мужей. От первого избранника - ювелира Ильи Хорошилова она родила дочь Лизу. А от актера Игоря Петренко - сыновей Матвея и Корнея. Третьему мужу Геле Месхи подарила дочь Беллу. Впрочем, вот уже два года звезда находится в статусе разведенной женщины.

На вопрос светских хроникеров, легко ли она воспринимает ухаживания мужчины, Екатерина уточняет: "Своего мужчины?". При этом имя "своего мужчины" Климова раскрывать не спешит. "Чужим мужчинам не стоит за мной ухаживать", - заявила красавица в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Вполне возможно, что речь идет о воссоединении артистки с третьим мужем Гелой Месхи. Дело в том, что он постоянно рядом с актрисой и ее четырьмя детьми. В тусовке не исключают, что актер вернулся в семью. Климова могла именно Гелу называть "своим мужчиной".

Сам артист на все расспросы, в каких он состоит отношениях с бывшей женой, улыбается. "Замечательно все. Я чувствую себя в безопасности. Все живы, здоровы. У всех все хорошо", - говорит Месхи.