Держались за руки и светились от счастья: актер Игорь Петренко вышел в свет с красавицей-женой

Актер Игорь Петренко с женой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер Игорь Петренко более пяти лет счастлив в браке с красавицей Кристиной Бродской. Супруги живут душа в душу и воспитывают троих дочек. Из-за плотного графика работы каждый выход пары в свет становится сенсацией. Так произошло и на этот раз.

Игорь Петренко и Кристина Бродская посетили премию "Золотой орел". Супруги позировали на красной дорожке, держась за руки и буквально светились от счастья. Для выхода в свет актриса выбрала темно-синее платье с запахом и бахромой. Игорь надел классический черный костюм и белую сорочку. Изюминкой его образа стала шелковая бабочка и лакированные туфли.

Актер Игорь Петренко с женой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, Петренко - многодетный отец. От брака с Екатериной Климовой у актера подрастают два сына - Корней и Матвей. А от союза с третьей женой - три лапочки-дочки, младшей Еве 20 января 2021 года исполнилось два года. Старшей Софии-Каролине - семь лет, а средней Марии - четыре.

Чтобы обеспечивать большую семью, Игорь много работает. Он играет в театре и много снимается. Ведь помимо содержания троих дочерей и жены он выплачивает алименты детям, рожденным в браке с Климовой.

Многодетный отец не раз признавался, что считает себя счастливым человеком. "Я еще молодой парень. У нас все впереди", - заявлял довольный артист, намекая на возможное пополнение в семье в будущем.

Он не устает восхищаться своей красавицей женой. Она сама воспитывает троих детей без помощи нянь и еще успевает работать. Кристина закончила курсы и стала профессиональным фотографом. Теперь она специализируется на детских фотосессиях и снимает малышей.