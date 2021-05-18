50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Mодель сообщила, что впервые стала мамой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наоми Кэмпбелл поделилась радостью. 50-летняя чернокожая модель сообщила, что впервые стала мамой. На свет появилась ее абсолютно белая дочка, о чем она сообщила поклонникам.

"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня своей матерью. Для меня такая честь иметь в своей жизни эту нежную душу, что нет слов, чтобы описать пожизненную связь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", - написала в блоге Наоми Кэмпбелл.

Она не привела никаких других подробностей. Нет также данных, родила ли красавица сама или же прибегла к услугам суррогатной мамы. Кто является отцом малютки, не известно.

Конечно, поклонники кинулись поздравлять счастливую мамочку. Некоторые находятся в шоке. Другие предположили, что, мол, было б здорово, если бы "черная пантера", как окрестили кумира, родила от своего давнего возлюбленного Владислава Доронина. Ведь малютка - беленькая.

Напомним, Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин познакомились на Каннском кинофестивале в 2008 году, закрутили роман. По слухам, дело шло к свадьбе. Наоми даже переехала к возлюбленному в Москву, занялась благотворительностью и усмирила свой взрывной характер. Однако через несколько лет бизнесмен охладел к супермодели и променял ее на другую. С 2014 года Доронин встречается с моделью Кристиной Романовой. Они воспитывают двух дочерей - Жасмин и Александру.

Что касается Кэмпбелл, то в феврале 2020 года стало известно о ее романе с сексуальным красавчиком Дамини Огулу. Он на 21 год младше модели, выступает под псевдонимом Burna Boy. Темнокожая модель покорила сердце молодого музыканта, который от нее без ума. Манекенщица всегда неохотно высказывалась о своей личной жизни, предпочитая держать отношения за семью печатями. "Я никогда не комментирую свою личную жизнь, - говорила Кэмпбелл. - Это же просто безумие обсуждать сегодня одного, завтра - другого. Кто там следующий? Мне самой уже интересно. Все эти истории невероятные и очень смешные. Я просто живу своей жизнью, и все".