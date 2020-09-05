Миллиардер Владислав Доронин требует от Наоми Кэмпбелл вернуть дом за $3 млн и деньги

Бывший возлюбленный подал в суд на модель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владислав Доронин подал в суд Нью-Йорка на Наоми Кэмпбелл. Миллиардер потребовал, чтобы бывшая возлюбленная вернула ему дом за три миллиона долларов, а также деньги, которые он ей одолжил незадолго до разрыва.

Владислав Доронин заявил, что Наоми Кэмпбелл отказывается возвращать ему элитную недвижимость стоимостью три миллиона долларов. Более того, по его словам, модель не намерена отдавать деньги, которые брала в долг, пишет Daily Mail.

Во время отношений бизнесмен часто дарил любимой подарки, в том числе и дом в форме символа Глаза Гора на острове Клеопатры в Турции. Представители манекенщицы пока никак не прокомментировали скандальную ситуацию.

Несколько лет назад 57-летний миллиардер построил для красавицы в Подмосковье шикарный дом в виде взлетающей ракеты. Пожить в особняке влюбленные успели недолго. В 2013 году пара рассталась.

От четырехэтажного коттеджа 50-летняя супермодель отказалась. Однако другую недвижимость она решила не возвращать.

Напомним, Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин познакомились на Каннском кинофестивале в 2008 году, закрутили роман. По слухам, дело шло к свадьбе. Наоми даже переехала к возлюбленному в Москву, занялась благотворительностью и усмирила свой взрывной характер.

Однако через несколько лет бизнесмен охладел к супермодели и променял ее на другую. С 2014 года Доронин встречается с моделью Кристиной Романовой. Они воспитывают двух дочерей - Жасмин и Александру.