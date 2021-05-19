Хинштейн: Нелегальный телефон в "Бутырке" стал стоить уже 200 тысяч рублей

В колониях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России не осталось мошеннических call-центров, но есть небольшие "артели по обзвону граждан". Фото: пресс-служба ФСИН

В колониях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России не осталось мошеннических call-центров, но есть небольшие "артели по обзвону граждан", которые существуют там вопреки закона. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал "Комсомолке" по итогам заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

- Таких call-центров, чтобы там сидело множество людей с мобильными телефонами в колониях уже нет, их ликвидировали несколько лет назад, а вот маленькие артели по обзвону доверчивых граждан, вопреки заявлению руководства ФСИН России, все еще есть. И будут существовать, так как даже в Саудовской Аравии можно купить наркотики, хотя там за них предусмотрена смертная казнь, - заявил "КП" Хинштейн.

Депутат пояснил, что на заседании депутатам, сотрудникам ФСИН России и полицейским сотрудниками Сбера была представлена интерактивная карта таких артелей.

- На ней видно, куда поступает звонок потерпевшему, из какого района России звонят с конкретной привязкой к исправительному учреждению на местности. Все довольно наглядно, а потому можно с большой уверенностью говорить, что сегодня такие артели могут активно работать на территории колоний Самарской области, - отметил депутат.

По словам парламентария сейчас все данные будут проверяться оперативным путем, а затем следователи приступят к задержаниям.

- Стоимость проноса телефона в "Бутырку" уже выросла до 200 тысяч рублей. Но расценки эти будут расти и дальше из-за ужесточения мер, - отметил Александр Евсеевич.

Проблема может решиться кардинально после того, как за повторный пронос телефона в колонию сотрудников ФСИН России станут привлекать к уголовной ответственности. Сейчас за это им грозит лишь административная ответственность со штрафом в 2-5 тысяч рублей. Когда риск оказаться на месте осужденного для инспектора станет реальным, он трижды подумает, прежде чем помогать мошенникам.

- Проблема не только в том, что осужденные крадут деньги у населения. Находясь за решеткой они могут планировать на воле и более тяжкие преступления, координировать действия целых преступных сообществ, - отметил депутат.

Безусловно, множество вопросов у законодателей возникает к банковскому сообществу, которое пока не научилось хранить персональные данные клиентов, которые доверяют кредитным учреждениям сотни миллионов рублей. Народ у нас вообще крайне доверчивый.

На том же заседании начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбера Сергей Велигодский заявил, что в 2020 году 54-летняя клиентка одного из российских банков доверила мошенникам рекордную сумму - 400 миллионов рублей.

- Мошенники представились ей сотрудниками службы безопасности банка, и заявили, что деньги вкладчика в большой опасности. "Спасая" деньги от мошенников женщина сначала перевела неизвестным 14 миллионов рублей, а потом в течении месяца еще 380 миллионов со счета другого банка. Учитывая сумму, мошенники заявили пострадавшей, что к "спасению" ее денег пришлось подключить "спецслужбы", - рассказал представитель банка.

По данным Центробанка, в прошлом году средняя сумма украденных средств с электронных кошельков наших граждан достигла 11,4 тысячи рублей. Несмотря на все предупреждения вкладчики продолжают верить телефонным мошенникам.

Психологи предполагают, что число подобных краж растет из-за дефицита общения во время пандемии. Сотрудники полиции считают, что преступность погружается в виртуальный мир независимо от пандемии, в большей степени из-за усиления контроля в реальной жизни: цифровизация, камеры слежения на каждом углу приводят к сокращению грабежей и краж.

СОТРУДНИКА БАНКА ЛЕГКО ОТЛИЧИТЬ ОТ МОШЕННИКА

Телефонные мошенники регулярно меняют свой почерк. Так, на днях в ОМВД России по району Кузьминки обратился 31-летний москвич, который сообщил, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она сообщила ему о подозрительной попытке оформить кредит на сумму 195 000 рублей на имя заявителя. Чтобы избежать возможных последствий, женщина порекомендовала потерпевшему оформить на свое имя кредит на эту же самую сумму, что он и сделал, а затем перевел деньги на продиктованные неизвестной номера телефонов.

"Сотрудник банка всегда приглашает клиента в офис для решения возникших вопросов и никогда не запрашивает никакую информацию о банковских картах и счетах по телефону. Они не сообщают клиентам, что "банк выявил подозрительную операцию" или "в системе произошел сбой". Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам. Кроме того, работник банка не ведет длительные разговоры с одним клиентом и не перезванивает ему с разных телефонных номеров. Аферисты же беседуют со своими жертвами по 20-30 минут, а то и по несколько часов", - обращают внимание граждан сотрудники московской полиции и просят всех пострадавших от телефонных мошенников звонить круглосуточно по телефону "02" или "102.

КСТАТИ

Также, по словам депутата Александра Хинштейна, мошенники начали совершать преступления подделывая электронную подпись граждан, которой заверяются многие документы по сделкам купли-продажи.

"МВД России, и мы с ним согласны, говорит о необходимости уже сейчас ввести уголовную ответственность за подделку электронной подписи", - заявил он в эфире Радио "Комсомольская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кол-центры за решеткой: Зарабатывают ли зеки миллиарды под видом работников банка

Как обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда вычисляла банды телефонных мошенников на зонах (подробнее)

Приходите на Петровку, 38. Телефонные мошенники освоили новую схему развода граждан от имени Центробанка

Как корреспондент «КП» жуликов на чистую воду выводил (подробнее)