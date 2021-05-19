С сыном Михаила Круга случился нервный срыв

Вдова Михаила Круга Ирина с сыном музыканта Александром Фото: Иван МАКЕЕВ

Младший сын Михаила Круга знает своего знаменитого отца по рассказам близких и друзей певца. Когда шансонье убили, Александру не было и года. Сейчас молодой человек пробует свои силы на эстраде и учится в театральном. При этом он не боится рассказывать о том, что ему пришлось пережить некоторое время назад.

Сын Михаила Круга почти год учится в театральном институте имени Щукина. Александр Круг мечтает о театральных подмостках. При этом не так давно он начал выступать на эстраде вместе со своей мамой Ириной Круг. Они исполняют песни из репертуара знаменитого шансонье.

Об отце его младший сын говорит с дрожью в голосе. В ту роковую ночь, когда певца убили выстрелами в спину, Саша был младенцем. Родителя он не помнит. Однажды сестра Михаила рассказала малышу, что случилось с его папой. "Мне было два или три года. Везде стояли фотографии отца, и я постоянно спрашивал, где папа. И она посчитала правильным рассказать мне правду. «Твоего папу убили», - сказала мне она. Говорят, что я принял это спокойно, сразу. Только позже я стал осознавать произошедшее, и начались проблемы…", - поведал юноша.

У него стали сдавать нервы. "Нервные срывы и слезы. Иногда это бывает и сейчас. Я могу лежать ночью, думать об отце, и вдруг начинается тремор. Первый глобальный нервный срыв у меня случился в 12 лет. Мы с мамой отдыхали в Таиланде, и я наговорил ей всякой ерунды, ревел при этом и причитал: «Где мой папа?»", - цитирует его газета "Жизнь".

Мама отправила мальчика к психологам. По сей день он задает себе одни и те же вопросы: "Почему это произошло со мной? С отцом? Ведь он был прекрасным человеком, легендой. У меня не было отцовского плеча. Я до сих пор не могу с этим примириться. Иногда хочу позвонить ему и сказать: «Привет, пап». Он снится мне...".

Близкие стараются в присутствии Саши не говорить о его родителе. "Рассказывают о папе мало, главным образом потому, что боятся моего нового нервного срыва. Я только слышу о нем, как слезы сами наворачиваются на глаза. Но все отмечают, что я очень на него похож", - говорит Круг-младший.