"Последний муж не вынес разговоров о Мише": вдова убитого Круга до сих пор оплакивает певца

В 2020 году Ирина Круг рассталась с третьим мужем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова Михаила Круга после убийства певца так и не смогла наладить личную жизнь. В 2020 году Ирина Круг рассталась с третьим мужем-миллионером Сергеем Белоусовым. В интервью Борису Корчевникову 44-летняя артистка впервые назвала истинные причины развода.

Со дня смерти Михаила Круга прошло более 18 лет. Вдова короля шансона Ирина Круг каждый год ездит на кладбище к певцу в годовщину смерти. "Конечно, мне больно все вспоминать. Сейчас я уже окрепла. Спокойно отвечаю на все вопросы. Бывают периоды, когда я Мишу вспоминаю. Это незаслуженная потеря. Он нам всем необходим и нужен. Мне очень больно, поверьте. Это не его судьба. Не так быстро. Я бы родила ему много детей. Он хотел большую семью. Такому мужчине можно и десять детей родить. Я всегда с Михаилом разговаривала на «вы». Михаил Владимирович. С чем это было связано, я не знаю. Он всегда жил и старался для меня. Я ощутила любовь, подарки и внимание с его стороны с первого дня знакомства. Миша - щедрый человек. Он мог решить любую проблему", - сокрушается женщина.

Именно из-за своих чувств к Кругу она, по ее словам, так и не смогла обрести личное счастье. В 2006 году Ирина вышла замуж в третий раз за бизнесмена Сергея Белоусова. Родила ему сына Андрея. А в 2020 году громом среди ясного неба прогремело извести о разводе. "Я знаю, что моему последнему мужу Сергею больно все это. Мой последний муж в итоге не вынес разговоров о Мише, и наш с ним брак распался. Я благодарна Сергею. Между людьми должны быть чувства. Мы жили по-другому", - заявила она в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Борис Корчевников поинтересовался, как его гостья справлялась с горем все эти годы. "Ничего уже не вернуть. А нам остается только продолжать жить. Мне - жить только одними воспоминаниями, и все", - ответила Круг.

Рассказала она и о страшных событиях той рокового ночи, когда был убит Михаил. В особняк певца в Твери прокрались злоумышленники. По словам звезды, она услышала стук на третьем этаже, где ночевала ее мама. "Когда я увидела свою маму, что ее, извините, душат... Как так это может вообще произойти в моем доме? Вообще, понимаете, у меня в голове это не укладывалось", - сокрушается Круг.

Ирина начала кричать и бросилась прочь из дома, чтобы позвать на помощь. "Не побежала бы вниз, не убегала, не звала бы на помощь - убили бы и меня, и всех, кто находился в этом доме", - сказала Ирина.

Михаил бежал следом за своей женой. Бандиты начали стрелять. Как считает Круг, она сама могла бы погибнуть, если бы муж не оказался за ней. "Они стреляли в нас обоих. Им было все равно, кого убивать. Их пистолеты были с глушителями. Мы с Мишей были вот так - друг за другом ", - сообщила вдова шансонье.

Тяжело раненый артист скончался в больнице через сутки после нападения. "Миша сначала был живой, он разговаривал с нами. Все было под контролем. Мы не думали, что потеряем его", - поведала она со слезами на глазах.

Преступниками, проникшими в дом певца, были Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Они оба были участниками банды "Тверские волки". Преступление удалось раскрыть лишь через 17 лет. На тот момент один из убийц шансонье уже был мертв.

"Агеев и Веселов сломали мою жизнь. На тот момент, когда я убегала от убийц, то думала, что они покончили с моей семьей. Один человек сидел в машине - не знаю, жив ли он. Александр получил пожизненный срок, на него было совершенно покушение. Веселова нет на этом свете. Я даже не говорила убийцам, мол, так им и надо. Они уже наказаны. Даже не злилась на них, что странно. Если бы они были на воле, меня бы другие чувства переполняли. На все воля Божья", - подчеркнула артистка.

Долгие годы Ирина входила в список причастных к гибели мужа. "Я не поверила, что нашли преступников. Там столько следователей сменилось. Тем более прошло столько лет. Дело закрывали и казалось, что это никогда не закончится. На меня в 26 лет свалилось все. Я потеряла мужа, только родился сын. Я только сама знаю, как мне было тяжело в тот момент. На протяжении многих лет меня прослушивали. Когда я меняла телефон, то сообщала об этом правоохранителям. Не раз проходила проверку на детекторе лжи. Десять тысяч раз за мной смотрели. Я такая же жертва той страшной ночи", - признается 44-летняя исполнительница.