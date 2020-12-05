Вдова и младший сын убитого Михаила Круга сменили фамилию

Вдова Михаила Круга Ирина с сыном музыканта Александром на премии "Виктория". Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Круг (настоящая фамилия знаменитого шансонье Воробьев) был женат дважды. Первая супруга Светлана в 1988 году родила от музыканта сына Дмитрия. После развода Михаил отсудил у женщины право опеки над ребенком. В 2000 году Круг женился на уроженке Челябинска Ирине Глазко. Женщина растила маленькую дочь от прежних отношений. А от певца родила сына Сашу в 2002 году. Когда Круга убили, его младшему сыну не было и года.

Михаил Круг со своей второй женой Ириной познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Шансонье был старше красавицы на 14 лет, но разница в возрасте ничуть не смущала пару. Они поженились в 2000 году. Их сын Александр родился за месяц до убийства музыканта в 2002-м. И если старший наследник Дмитрий выбрал работу, далекую от шоу-бизнеса - он служит в полиции - то Саша стал певцом, как и его знаменитый отец. И как мама.

18-летний красавец и его родительница часто выступают дуэтом. Ира запела после убийства мужа. Недавно стало известно, что и младший сын, и вдова шансонье сменили фамилию. "В феврале этого года я поменял фамилию. Прежде был, как и отец по паспорту, Воробьевым, сейчас же стал Кругом", - рассказал Александр.

Ирина пояснила, что это была ее идея: "Сын сменил вслед за мной". Теперь они официально по всем документам значатся как Круг.

Саша недавно поступил в театральный институт имени Щукина. "Я, конечно, прекрасно понимаю, что меня буду всегда сравнивать, оценивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою", - цитируют его Дни.Ру.

Напомним, Ирина Круг тяжело переживала гибель Михаила Круга в 2002 году. Ведь Михаила убили у нее на глазах. Она не надеялась встретить кого-то, но спустя четыре года после смерти шансонье вышла замуж за Сергея Белоусова. В 2013 году она подарила ему сына Андрея. Казалось, в третьем браке женщина обрела свое счастье. Однако не судьба. В октябре Ира сообщила Андрею Малахову о разводе. "У нас года три все это шло. Мы живем каждый своей жизнью. Мне прекрасно. Мы в прекрасных отношениях, у нас растет ребенок. Он никогда меня не бросит. По своей натуре, он все отдаст за меня. Просто мы очень разные люди. Я попыталась простить, но человек предал. Я не могу", - отметила 44-летняя певица.