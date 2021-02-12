Сын Михаила Круга разрыдался перед Борисом Корчевниковым

Вдова Михаила Круга Ирина с сыном Александром. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Круг был женат дважды. Первая жена Светлана в 1988 году родила певцу сына Дмитрия. Артист отсудил у женщины право опеки над ребенком. Сын воспитывался матерью Круга, с отличием окончил университет МВД в Санкт-Петербурге. Служит в полиции и живет в Твери. От союза с Ириной в 2002 году на свет появился Александр. Мальчик был совсем крохой, когда его знаменитого отца убили. Юноша пошел по стопам родителя, став певцом.

Сын Михаила Круга вместе с мамой Ириной Круг пришел на съемки к Борису Корчевникову. Во время эфира Александр не сдержался и разрыдался. Произошло это после того, как его крестный отец Леонид Телешев подарил ему часы ныне покойного отца.

"После смерти Миши мы сели вместе с его женой Ириной и заплакали. Тогда она достала часы и сказала: «Пусть они у тебя хранятся». 18 лет прошло. Я хочу это вернуть, потому что это Мишины часы. Теперь есть кому их носить. Не хотел, конечно, чтобы это все так было пафосно. Но этот момент - истина. Дай бог". - заявил друг семьи в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

В ответ вдова отметила, что Михаил часы практически не носил. "Это были новые часы. Их ему подарили на день рождения. Он их практически не носил. Это был подарок Мише на 40-летие", - отметила Ирина.

С момента смерти короля шансона прошло 18 лет, однако вдова до сих пор в мельчайших деталях помнит мучительный уход любимого человека. Как отметила артистка, когда ее мужа ранили, никто не думал, что он умрет. "Миша в итоге не вышел из наркоза. Когда его везли на каталке в операционную, то он еще шутил. Он даже был в настроении. Не думал, что умрет. Он не был к этому готов. Самочувствие было у него нормальное", - со слезами рассказала женщина.

Как отметила Ирина, ее муж был сильным человеком. "Он шутил с врачами. Мне он сказал перед тем, как его отвезли в больницу: «Ирочка!». Это слово было последним, которое он произнес. А ведь всегда называл меня по имени и отчеству. Это сейчас я понимаю, что он прощался со мной. Утром я услышала плач его мамы Зои Петровны. Ее вели под руки, и я сказала себе, что это все. Я так почувствовала. Мне даже не надо было ничего говорить, я стала плакать. Как выяснилось, эта пуля понемногу задела каждый орган Миши", - заявила певица.