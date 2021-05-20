Анатолий Шарий рассказал, почему США предали Украину, и кто помогает Зеленскому

Анатолий Шарий принял участие в эфире радио "Комсомольская правда" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Разговор шел, разумеется, о проблемах во взаимоотношениях России и Украины и о том, как на это влияют Америка и Европа.

СТАРШИЙ БРАТ ПРЕДАЛ?

- Американцы не будут вводить санкции против оператора «Северного потока-2». Это новость для Украины?

- Это новость для Украины, это новость для России. Но надувают ее с двух сторон. С нашей стороны надувают, что зрада пришла, нас предали наши старшие братья. А с вашей стороны надувают, придавая ей сильно большое значение.

- Госдеп предложил не вводить санкции против оператора «Северного потока» - немецких компаний. Но санкции ввели против корабля «Академик Чарский» и российских компаний.

- Тут хитрый подход. Не вводятся санкции против оператора, чтобы не ссориться с Германией. Но фишка в том, что Штатам надо тянуть до осени, до выборов в бундестаг, где, скорее всего, верх возьмут «зеленые». Они проамериканские. Плюс в ХДС выставили очень странного кандидата. Штатам нужно тормознуть «СП-2» любым способом. Потому что российский газ «представляет угрозу для Европы», а американский газ «не представляет».

- Всерьез обсуждалось, что Украина тоже будет получать американский газ через Польшу?

- Доходит и до такого абсурда. Но я считаю, как суперпатриот Украины, что нам надо отказаться от этого дьявольского транзита. Нехорошо, когда «агрессивный газ» проходит через твою территорию. А вдруг к нему могут примешивать какие-то биологические добавки? И он выделяет «русскомировский» газ, например?

Американцы не будут вводить санкции против оператора «Северного потока-2» Фото: REUTERS

- Что, на кизяки переходить?

- Газа в Украине достаточно своего. И Зеленский любезно приглашал американцев разрабатывать украинский газ. У нас огромное количество неразведанных месторождений. Но уже сообщается, что надо будет где-то брать 5-6 миллиардов — и они не будут доходить до бюджета. И поэтому нам конец. Известны газовые войны, к примеру, еще во времена Ющенко, что происходило, когда что-то было не так. При том Европа диверсифицирует поставки. Берите вон из Норвегии по 680 евро.

- Но там больше нет газа.

- Будут снова ловить треску, солить ее и есть раз в неделю. А кто не хочет подохнуть от голода, поедет в Америку. Вот на какую конспирологическую версию мы наткнулись. Рейтинг Зеленского спасло именно обострение отношений с Россией. То есть традиционно рейтинг украинского президента, что предыдущего, что нынешнего, держится на наличии виртуальной информационной войны с Москвой.

ДЕШЕВЫЕ РЕЙТИНГИ

- И это все, что поддержало Зеленского на плаву?

- Вы придаете большое значение рейтинговым агентствам, которые работают в Украине. Все эти рейтинги делаются в основном для одного человека . Вот ему их приносят, он смотрит: о, да, хорошо! Я уверен в этом.

- Рейтинги дешево стоят? Сколько - тысяч 50, в долларах?

- О чем вы? Это Украина. Человека убить – 300 долларов. Я подписан на новости МВД. Мне каждое утро приходят новости: жена заказала мужа. Там страшные вещи. Обнищание достигло такого уровня. При Януковиче были постоянно запросы работы. Тысячу долларов хотели люди, 1500. Сейчас я открываю: 9 тысяч гривен хотят - это 300 долларов. Что-то невероятное происходит. Не вверх, а вниз.

- Зато Макаревич приехал к вам.

- Наконец-то взял планку - в ДК в Тернополе выступил! Никто не хочет из нормальных музыкантов приезжать. Это не очень хорошо. Страна деградирует. Практически каждый месяц повышение тарифов, когда люди уже не могут платить. Как бабушка может платить, если у нее 1500 гривен пенсии, а приходит ей коммунальных 2200? Но рейтинг у Зеленского растет.

- Но люди не хотят покупать дорогой газ, а США с Германией не хотят портить отношения, при том у вас пишут, что Штаты предали Украину. И что дальше?

- В этом проекте 99,9% - это экономика, бизнес. Миллиарды долларов тратятся на этот проект. И после этого Германия вдруг откажется? Я не знаю, кем должен быть тот человек или та политическая сила, которая сможет объяснить: мы отказываемся.

Рейтинг Зеленского спасло именно обострение отношений с Россией Фото: REUTERS

- Так если «зеленые» придут…

- У «зеленых» традиционная история, рейтинги им показывают всегда больше, чем они берут. За «зеленых» голосуют экзальтированные лица, «дети цветов», которые думают: да, я проголосую, - а потом просто забывают и едут на шашлыки, вместо того, чтобы сходить на выборы. У них большинства не будет, там будет коалиция в бундестаге. Экологам удалось задержать проект на месяц, но они рассказывали, что выделения идут из трубы. Это полная ахинея. И как ты объяснишь бытовому пользователю в Германии, какой-то бабушке, почему она должна брать газ дороже? Или ты субсидировать это будешь? Не будешь.

КТО ПОМОГАЕТ ЗЕЛЕНСКОМУ?

- Рассуждения на Украине о том, что «Путин помогает Зеленскому»...

- Украинские спецслужбы с их тупоголовостью никогда не достали бы те аудиопереговоры лидеров оппозиции, те документы, которые у них есть и которые легли в основу некоторых уголовных дел, которые очень выгодны сейчас Зеленскому. Я убежден, что «снабжение» идет со стороны. Через кого, не знаю. Фишка в том, что кто-то из офиса президента, очень высокопоставленный, имеет отношение к российским спецслужбам.

- Говоря о недавнем военном обострении, когда все вроде бы перебрасывали войска - в этом же не было прямых интересантов?

- Были вполне плановые учения. И кто начал раздувать это все и истерию производить? Конечно, Россия тоже повышала ставку. Такие видео с колоннами техники не просто так появляются и становятся такими известными. У России свой интерес, у Америки свой. Интерес, опять-таки, замыкается во многом на «Северном потоке». То есть во всем этом экономика и интересы государств. Чего во всем этом нет вообще? Украины. И еще невозможно рассказывать всему миру, что ты воюешь с соседним государством и при этом получать от этого государства за транзит миллиарды.

- Но Украине дают деньги под «военную угрозу с Востока»?

- Да, точно, смотрите, нам помогли! Для строения нашего флота Британия нам помогла, 1 миллиард 200 миллионов дала. Разбираемся. Британия дала 1 миллиард 200 миллионов в кредит - чтобы Украина купила британские катера. Это что, шутка? И все страны, даже самые мелкие, пытаются что-то впарить Украине. Все страны думают о своих интересах. И только Украина (я имею в виду ее позорную власть) бегает, стучится в двери Европы, которые закрыты: нас сейчас примут в ЕС, в НАТО. Какие ЕС, НАТО, о чем вы? Уберите зигующих с улиц, дайте людям хотя бы 300 долларов зарплату.

Вот зачем надо было так долго промывать мозг о том, что сейчас Россия развалится?

- А что, обещали?

- Да, вот сейчас Россия развалится. Россия – сверхдержава, и она остается сверхдержавой, хотя бы по размерам, по количеству вооружения. Если житель Киева приезжает в Москву, он прозревает, просто как бы попадает в другое время. У моих товарищей отваливается челюсть, и они не бедные люди, они нормально себя чувствуют, но они видят, что такое, когда заботятся о городе, и что такое большие деньги. Мы на периферии, и чем дальше, тем больше на периферии. Периферия, о которой никто не заботится. И постоянно вещают какую-то чушь по поводу того, что у нас есть «европейские братья».

- Но в Европе про вас все-таки не забывают.

- Да, сегодня вышел в испанской El País огромный материал про меня с упоминанием Зеленского, батальона «Азов». И там есть такие слова, что в подозрении, по которому мне грозит 15 лет тюрьмы, указаны обороты вроде как из другого времени. К примеру, «ставил под сомнение внешнеполитический курс страны». Это очень крутой подарок. Потому что в офисе президента понимают, что это значит. Просто все замечают этот идиотизм, мы в XXI веке живем, а лозунги все хуже и хуже.

- Из двадцатого.

- Они все борются с коммунизмом, но взяли самое худшее оттуда. Они дома не строят, как строили коммунисты, зато у них транспаранты, лозунги - «ты осудил наше европейское будущее», «ставил под сомнение внешнеполитический курс страны». Смешно.

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