Михаил Горбачёв: Лигачев и Сахаров - это мои друзья были, с которыми я не раз выяснял отношения

Выступление академика Андрея Сахарова во время заключительного заседания Первого съезда народных депутатов СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ...Михаил Сергеевич, здравствуйте. Саша Гамов из «Комсомолки».

- Алло, привет!

- Завтра же (21 мая) юбилей Сахарова Андрея Дмитриевича.

- Да.

- Столетие. Скажите, пожалуйста, он же, как и Горбачев, Нобелевский лауреат. Вот ваша оценка эпохи Сахарова и Горбачева?

- Только что в газете написано, причем в «Комсомолке», и там говорят: новизна появления Андрея Дмитриевича Сахарова вот в чем состоит... Ты не читал еще газету эту?

- Нет, еще не читал. А своими словами скажите. Вот, на ваш взгляд, в чем новизна Сахарова? Что он дал стране?

- Что дал Сахаров стране? Это человек, который не только нашей стране, но всему миру дал (надежду) - своим особым трудом, в поисках нового мышления, защиты.

- А вы же его вернули из ссылки. Его отправили в ссылку. (В Горький.) Горбачев его вернул. Правильно?

- Правильно.

- А почему вы это сделали? Почему вы ему дали свободу?

- Потому что я, когда стал разбираться, оказавшись здесь (на посту Генерального секретаря ЦК КПСС. - А.Г.), понял - напрасно человека выслали. Абсолютно он этого не заслуживал.

Наоборот. Я поэтому созвонился с ним и сказал: я вам предлагаю, и это договоренность с руководством Политбюро есть, возвращайтесь и включайтесь в свои дела академика. Займитесь всем тем творчеством, которым вы занимались.

Он прочитал это все в газете. Ему дали эту газету, она пришла и ему. И после этого приехал сюда.

Мы за ним сохранили все. Он вернулся в академию, где когда-то работал. И успешно работал там. Это во-первых.

Во-вторых, очень независимую линию его мы поддерживали. Он был активным депутатом. Мы его защитили тогда, когда было несправедливо по отношению к нему.

- А почему Горбачев его защищал, когда его сгоняли с трибуны? Горбачев защищал почему?

- Не пойму...

- Когда его захлопывать начинали, сгоняли с трибуны съезда, Горбачев защищал.

- Это просто...

Кстати, я из президиума не столько защищал, сколько говорил, что он должен выполнить… (просьбу депутатов) А именно, его зал под аплодисменты поддерживал (требовал. - А.Г.), чтобы он вернулся (с трибуны) в зал. Он долго упирался, но потом все-таки вернулся.

В президиуме ХХVII съезда КПСС. Егор Лигачев и Михаил Горбачев Фото: фотохроника ТАСС.

- А он не хотел уйти?

- А он... и не бросал, так сказать, своей такой… (позиции), неконструктивного поведения. В этом случае я его не защищал, а, наоборот, поддержал зал, чтобы он вернулся. Потому что нельзя игнорировать мнение всех.

- И, тем не менее... Чему он научил Горбачева, других демократов? Андрей Дмитриевич что дал вот вам? Вы чему научились у Сахарова, лично вы?

- Я ценил Сахарова за его преданность России. Он очень активно защищал людей, которые служили России (в данном случае Горбачёв, видимо, имеет ввиду Советский Союз в целом. - А. Г.) честно и добросовестно. Это не отберешь у него. Поэтому это все я поддержал.

- Очень хорошо вы сказали.

- Ну, откровенно говоря, надо бы было подумать, написать, а я с ходу говорю. И не все впопад.

- Нет, все классно вы сказали.

- Но мысль главную я донес до тебя.

- Да. Михаил Сергеевич, а вы знаете, что Лигачева нет, что он умер?

- Знаю.

- Как вы эту фигуру оценили?

- Выдающийся человек. Очень был предан партии, ей служил.

Но, вместе с тем, он был таких консервативных настроений. И этой линии придерживался своей.

- Чем они отличались – Сахаров от Лигачева, Лигачев от Сахарова?

- (Смеется). Да, ой, вы знаете, это разные люди. Но очень сильные. Они имели свою позицию, они защищали эти позиции. И отстаивали свои взгляды. Так что, это - стоящий народ.

- Вам легко с ними было, вот как Генеральному секретарю, как президенту? Или тяжело?

- Чтобы сказать, что легко работать президентом или Генеральным секретарем, это будет просто смешно. Это очень сложная, важная работа. Она требует внимания ко всему, что вокруг происходит. И решать приходится много вопросов. Так что, вот так.

- И все же - вот Горбачеву легко было с Сахаровым, с Лигачевым работать?

- О, это мои друзья были, с которыми я не раз выяснял отношения.

- До драки не доходило же?

- До драки? Да ну… До такого не доходило. Это не моя позиция и не мой стиль.

- Мы какими должны запомнить Сахарова, Лигачева – вот этих людей? Какими?

- Это интересные, самостоятельные, крутые люди, независимые и заслуживают уважения и памяти.

- Вы считаете, мы достаточно увековечили их память? Или нет?

- Не понял.

- В Москве до сих пор нет памятника Сахарову. Знаете об этом?

- Ну, это тут… Тут это все зависит, я думаю (от ситуации), он и может быть. Это вопрос истории. Я даже не знал, что нет.

- Есть проспект Сахарова, а памятника нет до сих пор.

- Ну, значит, я не все знаю.

- А как должна быть память увековечена (Егора Кузьмича). Лигачеву памятник должен быть?

- Будет. Я думаю, поставят памятник.

- Лигачеву?

- Да. Он заслуживает.

- Понятно. Еще, скажите, как вы пережили свой день рождения, когда вам и Байден, и Борис Джонсон звонили, и другие лидеры вас… и Путин поздравляли?

- Как можно переживать 90 лет? (Исполнилось 2 марта 2021-го. - А.Г.) Волнительно.

- Шампанское, мне говорили, что Горбачев выпил шампанского.

- Вот если вы дойдете до этого времени, вы почувствуете, что это за время для вас. Вам сколько лет сейчас?

- Мне? За 60 уже.

- Теперь мне говорят: Михаил Сергеевич, так, оказывается, вам просто надо дальше жить. Поэтому надо задачу столетия выдвигать сейчас. А потом и другое.

- Правильно! Я – за!

- Такого же мнения, да?

- Конечно. Я всегда вас поддерживаю. «Комсомолка» за Горбачева!

- Ну, спасибо. Во всяком случае, я не отказываюсь.

- Все, договорились. Как вы себя чувствуете, скажите? Голос у вас крепкий. У вас оптимизм. Вы себя берегите.

- И книгу я наконец-то на той позиции, о которой вы говорите, написал - одну из книг своих: «Я остаюсь оптимистом».

- Конечно.

- Ты видел или нет эту книгу?

- Мне Поляков (помощник Горбачева. - А.Г.) говорил. Ту книгу я видел, мы ее публиковали в «Комсомолке».

- Ну, ладно. Поговорили мы неплохо. Спасибо. Спасибо, что вы не теряете интереса к этим людям. (К Лигачеву и Сахарову. - А.Г.) Их судьба – это наша судьба. Она поучительна.

- Берегите себя, Михаил Сергеевич, не теряйте оптимизма.

- До свидания.

- Я вас обнимаю. До свидания.

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