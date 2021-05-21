«Парад вышиванок - это марш быдла»: Украинка высказала все о происходящем в ее стране

Жительница Харькова не побоялась сказать на камеру журналистам, что лозунг «Слава Украине!» - нацистский

20 мая, как известно, Украина отмечает один из своих главных праздников – День вышиванки. В этот день принято напяливать на себя красиво расшитые рубахи, ходить по улицам и кричать «Слава Украине! Героям Слава!», как бы подчеркивая свою национальную идентичность. Случаются, правда, казусы, как с Зеленским, который вчера поместил фото в Инстаграме в русской косоворотке. Но тут разница небольшая, как подчеркивает периодически Владимир Путин, народ-то мы один.

Не всем, правда, такое чествование гардероба по душе. В Сети появился ролик, в котором журналист в Харькове решил поинтересоваться мнением о параде вышиванок у прохожей.

- Это просто отвратительно, - внезапно заявила блондинка в джинсах и черной водолазке. – Я хорошо знаю историю этой страну, знаю, что слоган «Слава Украине! Героям Слава!» - это нацистский слоган. Здесь идут люди, которые зарабатывают максимум тысяч шесть. Вместо того, чтобы пойти работать, восстанавливать экономику нашей страны, как-то развиваться, они ходят и занимаются ерундой (в оригинале было слово, которое не одобрил бы Роскомнадзор – Ред.). Мне это просто смешно. Вместо того, чтобы читать дома книги, развиваться, они якобы отстаивают… Что сегодня за день? Вышиванок?

- Да-да, - промямлил опешивший журналист. – Вы считаете, это парад быдла?

- Отчасти да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать в большинстве своем.

Смело, конечно, но опыт подсказывает, что скоро мы увидим очередное видео с этой девушкой. Только на этот раз она будет извиняться. Националисты, которые не прощают инакомыслия, уже объявили охоту на харьковчанку.

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