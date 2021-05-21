Дизайнер признался, зачем одел Зеленского в "русскую косоворотку" вместо вышиванки

Зеленский в День вышиванки надел рубашку, похожую на русскую косоворотку. Фото: скриншот из соцсети Зеленского.

Пользователи интернета запутались: украинскую или русскую рубашку надел президент Украины.

Каждый третий четверг мая на Украине отмечают День вышиванки. В этом году он пришелся на 20 мая. По случаю, Владимир Зеленский выложил в соцсетях семейное фото - он с женой в национальных рубахах.

Все бы ничего, но появился вопрос: в рубахах какой национальности сфотографировался украинский президент? Многим показалось, что на Зеленском не национальная вышиванка, а русская косоворотка.

На конфуз даже обратили внимание в российском МИД.

«В доме Владимира Зеленского всё смешалось. Отметить украинский «День вышиванки» в косоворотке - это бесценно. Дмитрий Лихачёв говорил, что разрез этой одежды не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Необходимо это было для того, чтобы цепочка и нательный крестик не вываливались. Держитесь там. Сейчас начнётся», - написала в соцсетях официальный представитель МИД Мария Захарова.

Действительно, считается, что украинская вышиванка отличается от русской косоворотки расположением застежки на шее. У классической вышиванки пуговицы идут по центру — допускается, чтобы они были в стороне, как у косоворотки, но рисунок все равно должен быть симметрично посередине груди. У косоворотки и пуговицы, и вышивка смещены в сторону — как у Зеленского на фото.

На станции московского метро «Киевская» много фресок, посвященных сельской жизни на Украине. Ни на одной из них нет человека в косоворотке — у всех мужчин в национальных рубахах широкий орнамент идет по центру. «Киевскую» открыли в 1953 году, вполне вероятно, что художники еще застали, как вышиванки носят в качестве обычной одежды, а не символа на праздник.

Заметим, что президент Украины надел не настоящую историческую вышиванку, а новую стилизованную от бренда ARTEMKLIMCHUK. Дизайнер сам объяснил расположение пуговиц и орнамента.

- Во время создания вышиванки для Владимира, за основание мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом, - рассказал создатель вышиванки для Зеленского Артем Климчук изданию Vogue.

По словам кутюрье, после революции национальный костюм потерял актуальность.

- Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы. Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях, - объяснил Климчук.

Дизайнер невольно дал ответ на вопрос о происхождении рубахи. Он взял за основу вышиванку восточной Украины, где было наибольшее влияние русской культуры. Хотя мог бы сказать проще - там жили и живут в основном русские. Понятно, что для косоворотки и вышиванки не существует административных границ — на востоке территории, которую теперь называют Украина, носили русские рубахи, но называли их уже по-своему.

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