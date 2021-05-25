Леонид Калашников: Санкции по Белоруссии ударят по нам? Да это хрень полная

Председатель комитета Госудумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Санкции, которые Запад готов обрушить на Белоруссии из-за посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс и посаженного в минском аэропорту, а также последовавший за тем арест основателя оппозиционного ресурса Nexta (в Беларуси признал экстремистским) Романа Протасевича, могут отразиться не только на союзной с нами стране, но и на самой России. Так предполагают многие эксперты.

«КП» обратилась за комментарием к главе думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леониду Калашинкову.

Вот что он сказал.

- Леонид Иванович, как думаете, анти-белорусские санкции Евросоюза могут срикошетить по России?

- Моя точка зрения — это не так. Вот Евросоюз отзаседал сегодня. И вместо того, чтобы в повестке, где и мы тоже стояли, нас попытаться привлечь по этому инциденту — оттянулись на белорусах. Если говорить чисто арифметически, как пытаются некоторые наши эксперты, «высока вероятность, что ударит и по нам». Но все это хрень полная.

- Так и написать?

- Можешь написать — да. Для России будет опосредованная реакция. Да, мы же союзное государство. И мы связаны многими нитями. Я тут встретил одного деятеля в Думе. Он огорчался, что не сможет больше через Минск летать в разные страны. Ну и что?

- Да, что дальше?

- А кто летал через Минск? Жулики и воры - вместо того, чтобы здесь пройти таможню. Но мы ведь и сами можем летать во все те же страны, куда российские граждане летали из Минска!

- Но уже несколько лет масса популярных направлений в Западную Европу и на Ближний Восток шла именно через Минск, к чему многие привыкли.

- Повторюсь: какая проблема открыть эти направления из Москвы и Питера? На нас эта белорусская проблема не скажется. Ну, меньше сыра и маслин теперь транзитом из Белоруссии привезут.

- А ведь соседи хорошо наладили всевозможный транзит?

- Да, и неплохо с этого получали. Он хорошо работал. А то, что там многие наши граждане годами летали через Минск и закрытие направления окажется критичным— ну так это чепуха полная. Это замещается легко. Да пусть через Алма-Ату летают! Забыть об этом можно!

- Так из-за этой посадки самолета в Минске на наших прилавках снизятся объемы белорусской молочки и «креветок из-под Витебска» - или нет?

- Возможно. Ну и что? Они транзитерами останутся все равно. Хотя и меньше может стать транзитных продуктов. Зато теснее станет союзное государство.

- Вы полагаете?

- Уверен. С белорусами, армянами, киргизами и другими надо воссоздавать союзное государство. Может, кроме казахов. Чем больше у соседей возникает проблем, тем яснее они начинают понимать, что никому они там, за бугром не нужны. Только нам.

- Этот вывод вы сделали из общения с коллегами из сопредельных государств?

- В том числе. Но не с первыми лицами. Они все больше и больше за то, чтобы воссоздавать такое государство. Ну и хорошо!

- А что хорошего?

- Пусть движутся к этому! Плохо, что многие начинают понимать это только тогда, когда их кнутом стегают. И плохо, что сама Россия это поняла через 30 лет. Но хорошо, что поняли: без такого союза завтра можно многим остаться без хлеба, молока и лекарств, как на Кубе - если сами не станете продукты производить.

- А Минск что - в такой ситуации должен, наконец, признать Крым и нацелиться на более тесные связи с Россией?

- Он никому ничего не должен. Когда нам говорят: «союзники, союзники» - так это именно мы для всех союзники. Мы за всех воюем и всех защищаем! А вот завтра война случится вокруг Крыма — ну и где буду наши союзнички?

- Где?

- Никто же из них Крым не признал российским до сих пор. И воевать с нами за него разве кто-то из них пойдет?

- Когда вы такой вопрос задавали коллегам по СНГ— какая реакция была?

- Я услышал, что мы «на 99% правы». Это я услышал от одного из спикеров парламента одного из южных государств СНГ. Совсем недавно. Союзники — союзниками, но воевать с нами за наши интересы они не готовы. Ну вот, например, рядовые армяне — может быть и готовы были бы пойти. Но не госструктуры республики. Они же Крым не признали...

- Так мы должны белорусов поддерживать или быть нейтральными?

- Только поддерживать. Никакой нейтральности! Как союзников. Делать все, чтобы они сближались с нами. Именно так делают западные государства. Когда кто-то кричит: а вы создайте такую экономику ,чтобы к вам стремились все — ну, так «идеально» не бывает. Иногда надо где-то морковку показать, а где-то и кнут.

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