Путин рассказал о новых ракетах для российской армии

Владимир Путин открыл в Сочи серию совещаний с руководством Минобороны и военно-промышленного комплекса. Президент обсудил, как за последнее время изменилась армия. Фото: REUTERS

Владимир Путин открыл в Сочи серию совещаний с руководством Минобороны и военно-промышленного комплекса. Президент обсудил, как за последнее время изменилась армия.

- В прошлом году, несмотря на эпидемию коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учёбу, были выполнены. Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85 процентов командиров соединений и полков получили боевой опыт в Сирии, - рассказал Путин.

По словам президента, «серьезно укрепился потенциал ядерной «триады». Увеличились возможности боевых кораблей после установки на них ракет «Калибр».

- На заключительной стадии госиспытаний корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон», - добавил Путин.

По словам главы государства, военным надо сосредоточиться на выполнении трех «приоритетных» задач:

- Первое. Все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно, в полной мере учитывать современные тенденции, - указал Путин.

- Второе. Самое серьёзное внимание следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил. Наши вооружённые силы первыми в мире получили, как вы знаете (теперь это уже все знают), гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности «Авангард» с планирующим крылатым блоком, - рассказал президент.

По словам главы государства, с самолетов во время боевого дежурства уже минимум 160 раз запускали ракетный комплекс «Кинжал». Напомним, это авиационный вариант гиперзвуковой ракеты «Искандер».

- Третье. Следует всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и определить образцы, которые станут основой при подготовке новой Госпрограммы вооружения до 2034 года, - дал поручение Путин.