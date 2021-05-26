О чем Путин говорил с генералами на совещании в Сочи

Совещание Владимира Путина с армейскими генералами. Сергей Ильин/ТАСС

Ежегодная серия сочинских совещаний Владимира Путина с армейскими генералами и военными промышлениками - событие традиционное. И проводится оно, как говорится, "за плотно закрытыми дверями". И, судя по составу приглашенных, нетрудно догадаться, что разговоры там идут и о состоянии Вооруженных сил, и о той боевой технике, которую им поставляет оборонка. Но это - если говорить в общем и целом. А вот если обратить внимание на детали той информации, которая уже "проСОЧИлась" с заседаний южного форума в погонах и без, то можно заметить немало любопытного.

Ну а "эпиграфом" большого разговора на берегу Черного моря можно считать, пожалуй, вот эти слова ВВП:

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных Сил России постоянной и высокой боеготовности".

Путин лишь обозначил тут "внешнюю оболочку" сложной международной ситуации, а позже прозвучало много конкретики: и о возвращении мира к новой "холодной войне", и о множащихся "горячих точках" на планете, и о цветных революциях, и о растущем потенциале вооруженного терроризма, и о намерении некоторых стран решить территориальные споры с помощью силы, и выход США из ряда договоров, что разрушает систему международной безопасности. В том числе - несет риски и угрозы военной безопасности России.

А угрозы эти уже "топчутся" у наших границ. Растет количество военных баз США и других стран НАТО у российских госкордонов. Как на дрожжах разбухает группировка вооруженных сил Североатлантичесокго альянса на нашем западном стратегическом направлении. Резко возросло количество равзедывательных полетов самолетов НАТО не только на западном, но и на южном направлении. Военные корабли альянса челночным способом "пасутся" в Черном море. А стратегические бомбардировщики США уже "прицеливаются" к Крыму. Как и дальнобойная артиллерия, притащенная на черноморские берега Румынии.

В ходе учений спецназ блока отрабатывает задачи по захвату полуострова. Из Киева раздаются призывы силой вернуть Крым в состав незалежной. США отказываются признавать право России на ее "кусок" Арктики и на Северный морской путь и открыто заявляют, что им "плевать на условия Москвы". Уже готовятся американские корабли и ледоколы для вторжения в наши арктические воды под прикрытием самолетов (полк истребителей F-16 уже примащивается на Аляске). Риск серьезной военной "заварухи" в северных широтах тоже есть.

Из Японии звучат призывы силой вернуть Курильские острова. И даже карликовая Латвия "из под юбки НАТО" требует ей вернуть ей Пыталовский район Псковской области.

Но что любопытно! Путин на совещании выступил с неожиданно мягкой речью (это вам не грозный спич в Мюнхене в 2007 году). Он ни разу не упомянул США и НАТО, что резко контрастирует с угрозой недельной давности "выбить зубы" тем, кто мечтает "откусить кусок Росси". Такое смягчение риторики ВВП явно связано с подготовкой к встрече с американским президентом Джо Байденом, назначенной на 16 июня, — российский лидер дает сигнал о готовности к улучшению отношений с США.

НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО

Но тем не менее, угрозы территориалной целостности России "искрят" почти по всему периметру ее границ.

Поэтому, говорил на сочинском совещании Путин, "мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота". Эта фраза вряд ли что-то скажет далекому от военных дел человеку. А меж тем в ней скрыт большой реформаторский смысл. С учетом перечисленных выше угроз в армии уже происходят и намечены новые структурные пермены. С этого года, например, Северный флот стал "отдельной военно-административной единицей". А по сути и статусу - пятым военным округом (наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным). Здесь возникает вопрос: что это меняет и зачем это делается?

Тем более, что в зону ответственности Северного флота как входили, так и после президенсткого указа входят те же 4 субъекта РФ: Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.

Тут есть нюансы: ранее эти субъекты РФ входили в состав Западного военного округа.

Давайте заглянем в пояснительную записку Минобороны РФ. В это документе, в частности, говорится: «Северный флот (СФ) наделяется полномочиями межвидового стратегического территориального объединения». Заумно, правда? Перевожу на понятный русский язык и объясняю максимально просто: все военные структуры (морские, сухопутные, военно-воздушные и другие), находящиеся на территории перечисленных выше субъектов, с января этого года подчиняются командованию СФ.

Есть и еще одна (и, пожалуй, самая главная!) причина такой военно-административной «перекройки» - интенсивное освоение Арктики и Северного морского пути. Наши западные «оппоненты» крайне недовольны тем, что России не только достался «лакомый кусок» территории с мировыми запасами природных богатств (включая энергоносители), но она еще и «диктует правила» поведения на Севморпути. США и другие страны НАТО, претендующие на свои «правила поведения» в Арктике, регулярно разминают военные мышцы в северных широтах. Тут нетрудно понять, что Россия намерена более надежно прикрыть северное стратегическое направление, защитить мореплавание по Северному морскому пути, взять под надежную охрану российский арктический шельф, где планируется наращивать добычу нефти и газа. С это целью уже созданы и создаются в том регионе военные базы, реанимируются аэродромы, туда поставляются новейшие системы боевой техники. А на Чукотке появится новая дивизия береговой обороны.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, у Северного флота есть еще одна важная задача - обеспечить надежное противовоздушное и противоракетное прикрытие северного ракетоопасного направления. Как известно, предполагаемые маршруты полета американских межконтинентальных баллистических ракет, расположенных на территории США, пролегают над северным полюсом.

ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО

Изменения состава и струкутры войск происходят и в других регионах России: урепляются группировки наших войск на Курилах, в Крыму и Калининградской области, создаются новые дивизии на наиболее опасных направлениях (причем без увеличения численности вооруженных сил). Российская армия меняет свою организацию с учетом характера угроз.

Был в Сочи большой разговор и о том, какое оружие потребуется нашим Вооруженныым силам в четвертом десятилетии 21 века (обсуждалась госпрограмма создания боевой техник с дальним прицелом - аж до 2034 года).

Некоторые участники совещания, с которым удалось поговорить корреспонденту "КП", обратили внимание на то, что "президент с особой гордостью говорил о некоторых образцах оружия будущего, которых еще нет ни в одной стране мира. А России уже есть".

Они "близко к тексту" припоминали вот эти слова Путина:

"Наши Вооруженные Силы первыми в мире получили, как вы знаете, теперь это уже все знают, гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Кроме того, в рамках несения боевого дежурства, воздушного патрулирования уже более 160 полетов выполнено авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Не без гордости говорил президент и о том, что успешно завершаются испытания новейшей зенитной рактеной системы С-500 и гиперзвуковой ракеты "Циркон". У каждой из них - свои уникальные боевые "способности", которых нет у зарубежных аналогов. С-500 сможет сбивать самолеты, беспилотники, гиперзвуковые ракеты , уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения, которые американцы собираются создать в рамках своей военной программы.

Ну а что касается закрытой части серии совещаний Путина с армейскими генералами и оборонщиками, то на них звучал не только "позитив" и похвала ученым, конструкторам, директорам оборонных предприятий, успешно выполняющих гособоронзаказ и умеющих "смотреть за горизонт".

Обсуждались и проблемы (а их немало!) - ритмичного финанисрования, импортозамещения и технического переоснащения оборонки.

И кое-кому "досталось на орехи"...

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

2021 год должен стать достаточно богатым на поставки вооружения в армию. Она должна получить более 3,4 тыс. единиц новой и 1,3 тыс. — отремонтированной техники. В результате к началу 2022-го оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами, как ожидается, превысит 71%.

Традиционно акцент в перевооружении делается на стратегических силах. Доля современной техники в ядерной триаде РФ в нынешнем году должна достичь 88,3%. В частности, в Ракетных войсках стратегического назначения появятся 13 пусковых установок (ПУ) с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс» и крылатыми гиперзвуковыми блоками «Авангард».

Важным событием для РВСН станут лётные испытания перспективной тяжёлой жидкостной МБР РС-28 «Сармат».

В войсках это грозное оружие должно заменить комплекс Р-36М2 «Воевода» — ракеты РС-28 будут размещаться в тех же шахтных ПУ. Особенность «Сармата» заключается в практически неограниченной дальности и способности нести до 20 боевых блоков малого, среднего и повышенного классов мощности. Кроме того, новая МБР может быть носителем гиперзвукового комплекса «Авангард». Ещё одно преимущество РС-28 состоит в неуязвимости для современных и перспективных комплексов ПВО-ПРО противника.

Радиолокационная станция «Воронеж», которая в 2021 году тоже будет принята на вооружение, представляет собой одну из самых эффективных РЛС в своём классе. Дальность её действия составляет 4,2 тыс. км. «Воронеж» предназначен для обнаружения баллистических ракет, сопровождения и измерения координат обнаруженных целей и помехоносителей, вычисления параметров движения сопровождаемых целей и определения типа воздушных объектов.

«Воронеж» является частью наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Кроме того, в нынешнем году на вооружение ВС РФ поступят комплексы с многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полёта (например: "Орион"). Они смогут применять средства поражения оперативно-тактической авиации и специализированные боеприпасы.

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