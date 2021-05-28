22-летний сын Дмитрия Певцова погиб на глазах внука Аллы Пугачевой

Девять лет назад случилась трагедия, которая разделила жизнь Певцова на до и после Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В 2012 году Дмитрий Певцов пережил страшное горе. Трагически погиб его сын Даниил. Молодому человеку было 22 года. При этом мало кто знает, что свидетелем трагедии оказался внук Аллы Пугачевой. Он отдыхал в одной компании с Даней.

Даниил был невероятно похож на своего знаменитого отца Дмитрия Певцова. Он пошел по его стопам, став актером. Артист после расставания с матерью мальчика Ларисой Блажко долгое время с ним не общался, о чем впоследствии очень жалел. "Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню", - рассказывал Певцов.

Девять лет назад случилась трагедия, которая разделила жизнь Певцова на до и после. Жизнь Даниила оборвалась. Мало кто знает, что в тот роковой вечер 25 августа Даня был в одной компании со старшим внуком Аллы Пугачевой.

В какой-то момент сын Певцова вышел на балкон подышать свежим воздухом, неудачно оперся руками о перила и упал с высоты третьего этажа. Все это произошло на глазах Никиты Преснякова.

"Да, все так... Была встреча одноклассников. Мы с Даней сидели за одной партой. Не были лучшими друзьями, но точно хорошими приятелями. Он слыл очень веселым, прямо актер! Любил вытворять прикольные и забавные вещи", - признался Пресняков в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Для Дмитрия Певцова гибель сына стала большим ударом. По словам звездного отца, это был несчастный случай. Даня провел в коме девять дней. Врачи сделали две операции на головном мозге, но сердце не выдержало нагрузки. Даня скончался 3 сентября. "Когда я перестал задавать себе вопросы «за что?», «почему?» и «в чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня!", - делился актер.

Боль потери не отпускает артиста до сих пор. "Красивый, талантливый, очень мощный по-человечески. Спасибо его маме Ларисе Блажко, которая посвятила ему всю свою жизнь. Один иеромонах из Сретенского монастыря, посмотрев фильм «Ангел в сердце», в котором Даня сыграл главную роль, сказал: «Впервые вижу такого молодого человека, душа которого уже созрела для Царствия Божия».... Даня многое успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. И по-человечески, и просто физически. Даня много успел отдать своего душевного тепла, сил, добра и любви. И в жизни, и на сцене, и с экрана. Другим..." - делился Певцов.