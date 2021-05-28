Росавиация объяснила, почему возврат иностранных авиарейсов может затянуться: "Запросов много, не успеваем"

В четверг, 27 мая, был отменен рейс компании Austrian из Вены в Москву. Но уже 28 мая стало известно, что следующий борт перевозчика разрешен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские авиационные власти, наконец, впервые прокомментировали, почему отменяются рейсы западных авиакомпаний в Москву в обход Белоруссии. Оказалось, что Росавиация – главное ответственное ведомство – просто не справляется с потоком запросов.

«27 мая Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утверждённых маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации. Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний», - сообщили "КП" в Росавиации.

Стало известно, сколько реально самолетов теперь облетает Белоруссию.

247 (!) самолетов за последние сутки пролетело через пространство республики. 134 российских рейса и 113 иностранных.

53 борта пошли в обход Белоруссии.

Таким образом, республика лишилась всего 18% воздушного трафика. Пока не так страшно.

Тем временем, компания AirFrance отменила уже третий рейс из Парижа в Москву. Самолеты должны были лететь в обход Белоруссии, через Прибалтику. Аэрофлот заявил, что сможет забрать часть пассажиров с французского борта.

В четверг, 27 мая, был отменен рейс компании Austrian из Вены в Москву. Но уже 28 мая стало известно, что следующий борт перевозчика разрешен. Самолет должен приземлиться в Домодедово.

«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно», — заявили в авиакомпании.

Австрийские рейсы, в отличие от перевозчиков Северной Европы, летят не через Прибалтику, а над Украиной. Уже появляются опасения, что теперь у многих стран может появиться соблазн посадить транзитный самолет, чтобы захватить неугодного режиму человека.

- Я не исключаю возможность, что меня могут попытаться арестовать, если я буду лететь на самолете над территорией Украины. Я нахожусь в украинском розыске, а первые лица государства не раз говорили о желательности моего физического уничтожения, - рассказал «КП» писатель Захар Прилепин.

Напомним, авиабойкот Белоруссии начался после того, как в Минске был принудительно посажен борт компании Ryanair. На самолете летел экс-редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан экстремистским в Беларуси), воевавший в Донбассе в составе националистического полка «Азов» против ополченцев, Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Обоих ссадили с самолета белорусские силовики, позже пару арестовали.

Европейские страны обвинили Минск в воздушном пиратстве. А авиакомпании стран ЕС начали массово менять свои маршруты, облетая Белоруссию.