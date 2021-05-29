Кровавая няня, школьник с карабином, «Бог из Казани»: как сидят убийцы-психи

Здоров ли психически казанский убийца, теперь будут выяснять врачи. Фото: REUTERS

Об этом вновь стали говорить после трагедии в Казани. Напомним, 11 мая в здание школы 175 ворвался бывший выпускник Ильназ Галявиев, вооруженный дробовиком и самодельной бомбой. Жертвами 19-летнего террориста стали двое учителей и семеро восьмиклассников. И все, конечно, видели видеозапись, сделанную после задержания Галявиева. Лежащий на скамейке в отделе полиции парень буквально бьется в истерике - кричит, что два месяца назад он осознал себя богом, что он ненавидит весь мир и себя тоже, что у него нет родителей (хотя папа и мама у парня на самом деле есть).

Убийцу детей в ближайшее время должны перевезти в Москву, на психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского. Там в стационаре он проведет около месяца и за это время специалисты должны сказать: вменяем или нет. Суд в любом случае будет. Но если человек психически болен, посадить в обычную колонию его не имеют права. Направят на принудительное лечение. А там, по сложившейся практике, каждые 6 месяцев проводят новую экспертизу: не удалось ли справиться с душевным недугом пациента, представляет ли он теперь угрозу для общества… Поэтому теоретически, невменяемый убийца может выйти на свободу уже через полгода. Ну или через 2-3 года.

Ильназ Галявиев возомнил себя богом.

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Возможно, для обывателя действительно будет откровением, но принудительное лечение по приговору суда пациенты проходят в обычных психиатрических больницах. Например, в черте Москвы - это психиатрическая больница имени Алексеева на Загородном шоссе или знаменитая Ганнушкина недалеко от метро «Преображенская площадь».

- Я несколько раз бывал с проверками в таких учреждениях. Для большинства пациентов условия в целом похожи на больничные, - рассказывает Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. - К такой мере ведь приговариваются не только убийцы. На принудительное лечение отправили Ирину Гаращенко, маму девочки-маугли, которая держала 5-летнюю дочь в квартире с мусором. (Об этой истории мы писали в марте 2019 года, - Авт.). Женщину признали невменяемой. Я общался с ней и в СИЗО, и в психиатрической больнице. Да, на окнах есть решетки, и все пациенты сидят на медикаментах различной силы, в зависимости от диагноза, но живут в палатах, а не в камерах, свободно могут ходить по коридору и даже выходить во двор на прогулку. Но есть и отдельные корпуса для самых опасных и тяжело больных, это более серьезно охраняемые здания с особыми условиями.

Кстати, за охрану приговоренных к принудительному лечению отвечают вовсе не сотрудники ФСИН.

- На территории за пациентами следит персонал психиатрических больниц, это крепкие, хорошо обученные мужчины, - говорит Мельников. - Снаружи эти учреждения охраняют сотрудники полиции или ЧОПы.

- Вам приходилось слышать о побегах из «психушек»?

- Да. Несколько раз. Но речь шла об обычных пациентах, которые содержатся на «лайтовых» условиях. Из корпусов, где сидят фигуранты дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, сбежать практически невозможно.

Ирина Гаращенко в суде. Фото Кирилл Зыков / АГН Москва

«КРОВАВАЯ НЯНЯ ВЫХОДИТ НА СВОБОДУ?»

Такие заголовки появились в СМИ пару месяцев назад.

Няню зовут Гюльчехра Бобокулова. Гражданка Узбекистана несколько лет проработала няней в московской семье, ухаживая за девочкой-инвалидом. В феврале 2016-го женщина отрезала ребенку голову, подожгла квартиру и уехала к метро «Октябрьское поле». Там она ходила, показывая убитую девочку прохожим…

Психиатрам узбечка поведала, что убить воспитанницу ей приказали «голоса в голове». Стало известно, что еще в юности на родине ей поставили диагноз «шизофрения», но от своих работодателей Гюльчехра это скрыла.

Кстати, соседкой Бобокуловой по камере в СИЗО оказалась кинопродюсер Людмила Вебер. (Ее обвиняли в заказе на убийство своего бизнес-партнера, но в итоге оправдали, - Авт.).

- Гюльчехра производила, конечно, впечатление нездорового человека, - рассказала Людмила Вебер «КП». - Хотя у нее была связная речь. Она историю своей жизни рассказывала. Почему она убила ребенка - она объясняла, что ей «Аллах велел это сделать». Говорила, что долго сопротивлялась этому: «Нет, нет, я не хочу». Долго думала.

- Она жалела о том, что сделала?

- Говорила, что жалеет, что очень любила этого ребенка.

- Страшно было находиться с таким человеком в одной камере? Засыпать на соседней с ней койке?

- Конечно! Но буквально через несколько дней меня перевели в «женское» СИЗО Печатники.

Позже состояние Бобокуловой ухудшилось, она пыталась напасть на сокамерниц и была переведена в одиночную камеру. Экспертиза признала женщину невменяемой. Сейчас она находится в психиатрической больнице в Казани. И вот появились новости о том, что Гюльчехру Бобокулову собираются депортировать из России.

- По своим каналам я выяснил, что у психиатров пока нет никаких оснований выпускать Бобокулову, ее состояние по-прежнему очень сложное, - объясняет Иван Мельников. - Речь шла о том, что, конечно, если она перестанет представлять опасность, ее должны будут депортировать из страны. В России ее оставлять никто не собирается.

Гюльчехра Бобокулова Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ДЕСЯТИКЛАССНИК ИЗ ОТРАДНОГО

Еще один резонансный пациент, отправленный на принудительное лечение, - Сергей Гордеев. В 2014 году десятиклассник явился в родную школу №263 в московском районе Отрадное с двумя карабинами. Он взял в заложники свой класс, застрелил учителя, затем - сотрудника полиции. В итоге отец убедил Гордеева сдаться.

На принудительное лечение Гордеева отправил сначала Бутырский суд, а затем, после пересмотра дела, и Московский окружной военный суд. Это было в 2016 году. А в 2019-м появилась информация, что парень уже вернулся домой - его видел кто-то из соседей.

- Мы тогда делали запрос в Смоленскую психиатрическую больницу, куда Гордеева отправили после суда, но нам сообщили, что пациента там больше нет, - рассказал «Комсомольской правде» адвокат Игорь Трунов, представлявший интересы семьи убитого учителя. - Позже пришел ответ прокуратуры: Гордеев оказался в Троицкой больнице (это Подмосковье). Я думаю, что, скорее всего, убийцу действительно после «позитивных» результатов очередного обследования на какое-то время отпустили домой, но после шумихи в прессе вернули на лечение. На данный момент, я уверен, что Гордеев находится в специализированном учреждении. Хотя по-прежнему сомневаюсь, что ему справедливо не дали реальный срок.

Игорь Трунов зачитывает по телефону одно из заключений психиатров, которое ему предоставили:

«Гордеев ведет себя с чувством превосходства, постоянно пытается удивить своими знаниями в разных областях. Суждения - со сложными формулировками. На замечания в свой адрес реагирует крайне чувствительно. Раскаяние носит формальный характер. Объясняет, что во время нападения на школу чувствовал себя настоящим, всемогущим. Свое решение объясняет тем, что надоело жить в страхе своей слабости, решил запугать одноклассников. К контакту доступен. В месте и времени ориентирован. Внешне опрятен».

- Если рассуждать юридически, как же это невменяемость? - продолжает адвокат. - Он заранее готовился, планировал, осознавал. Это же не было внезапным помутнением рассудка.

Сергей Гордеев (на фото он слева) прошел два суда, но в результате в тюрьму так и не попал. Отправлен на принудительное лечение. Фото: Иван ВИСЛОВ

«ВЫГОДНЫЙ» ДИАГНОЗ?

Трунов вспоминает другие подобные истории о нападениях на школы.

Улан-Удэ-2018. 15-летний подросток швырнул в класс коктейль Молотова и изрубил топором учительницу с пятью детьми.

Стерлитамак-2019. Девятиклассник напал на класс, порезав несколько человек ножом.

Казань-2019. Школьник захватил в заложники класс, угрожая пистолетом и ножом.

- Во всех этих случаях нападавших отправили на лечение, - говорит адвокат. - Мне кажется, каждый из этих подростков знал, что, если полчаса побиться в истерике, поорать, что он бог, его признают невменяемым. Меня смущает, что такая формулировка всех устраивает. Потому что проще свалить все на сумасшедшего, чем пытаться решить системные проблемы. Например, через несколько месяцев после ЧП в Отрадном выплыла видеозапись, как Сергея Гордеева в школьной раздевалке под выкрики других ребят избивает одноклассник. Хотя все «дети» говорили, что никакой травли не было. То есть, причиной нападения был буллинг, а не то, что у парня голова поехала? Кто-то в школе пытался предотвратить его травлю? Кто-то наказан за это? Нет.

«ВЕРНУЛСЯ И СНОВА НАЧАЛ»

В октябре 2019 года на проходной Следственного комитета в Москве был убит следователь Владислав Капустин.

С КПП позвонил посетитель. Капустин вышел на улицу и тут же получил несколько ударов ножом. Убийцу задержали. 39-летний Сергей Григорьев специально приехал из Санкт-Петербурга. Мужчина много лет состоял на учете в психиатрии, а в последние годы угрожал в соцсетях сотрудникам полиции. Капустин, по сути, стал случайной жертвой - на его месте мог оказаться любой другой человек в форме. Позже стало известно, что за год до этого Сергея Григорьева забирали в питерскую «психушку» после нападения на соседей. Но потом врачи приняли решение его отпустить. Мол, неопасен. Однако контроля за такими людьми у нас, как оказалось, и нет. При выписке специалисты объясняют пациентам и их родным, какие лекарства и в каких количествах нужно принимать, чтобы не было ухудшений. Но «лечится» ли человек дома на самом деле, никто не проверяет. Участковые психиатры в лучшем случае могут позвонить и поинтересоваться: «пьете лекарства?» Пациент, естественно, в любом случае скажет, что да…

После убийства следователя Григорьев снова отправлен на принудительное лечение.

ЛЕЧИТЬ НУЖНО НЕ МЕНЬШЕ 5 ЛЕТ?

- Лично я уверен, что за год и даже два года психиатрические болезни не лечатся, - говорит клинический врач-психиатр Алексей Каротам. – 5 лет, не меньше.

И в разговоре мы снова возвращаемся с Ильназу Галявиеву из Казани, который решил, что он бог и пошел убивать…

- На той видеозаписи я вижу неадекватного человека, который не отвечает за свои действия, он не понимает, кто он и где он. Может только на несколько секунд концентрироваться, отвечая на вопросы. Это состояние не вдруг возникло, оно тлело годами. Я утверждаю, что такие пациенты видны еще в детстве, но на них не обратили внимание ни родители, ни специалисты. Да, господа-шизофреники могут играть, скрывать себя от окружающих, проявлять гениальную изобретательность. Но мы снова упираемся в вопрос, как этому человеку дали право на оружие? Беседовал ли с ним психиатр или справку нужную убийца приобрел дистанционно? Профессия психиатра состоит в том, чтобы задавать вопросы и анализировать ответы. Если бы выдававший справку психиатр его правильно оценил, он спас бы жизни девяти человек, взрослых и детей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Полежал в психушке и устроился психиатром…

В 2019 году много шуму наделала жуткая история из Челябинска. Один из местных психиатров узнал среди врачей другой клиники своего бывшего пациента, которого когда-то отправили на принудительное лечение после ритуального убийства.

Это случилось в 1999-м. 16-летний школьник Борис Кондрашин заманил в квартиру одноклассника, опоил его снотворным, убил и выпил кровь - парень всерьез считал себя вампиром. Позже в квартире нашли список из 10 человек, кровь которых «упырь» также хотел попробовать. Кондрашина признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Через 10 лет он вышел и внезапно «стал» медиком. Сейчас уже известно, что молодой человек сначала с помощью поддельного диплома провизора устроился в аптеку, а потом, предоставив другие липовые документы, и вовсе стал психиатром в одной из городских поликлиник. «Вампира» случайно опознал на медицинском форуме старый врач-психиатр, который работал с пациентом Борисом Кондрашиным после того жуткого убийства.

Самое удивительно, что сигналы о том, что его новый психиатр - тот самый убийца, главврач поликлиники получал и раньше (Кондрашина опознали даже бывшие одноклассники), но отмахивался: мол, байки это все, человек диплом предоставил!

В 2019 году Бориса Кондрашина вновь приговорили к принудительному лечению - при обследовании специалисты снова нашли у него психическую болезнь.

МНЕНИЕ КРИМИНАЛИСТА

«Выпуская дьявола на свободу, мы рискуем жизнями неповинных людей»

До конца до сих пор так и неясно, что делать с убийцами, которые находятся на принудительном лечении. Вот, психиатры решили, что человек может вернуться в общество. Но кто и что должен делать, чтобы «бывший невменяемый» снова не начал убивать, больше не причинил никому вреда?

Комментирует криминалист Михаил Игнатов, подполковник милиции в отставке:

- Есть, конечно, официальная версия на этот счет - вернувшийся с принудительного лечения должен состоять на учете в психдиспансере, у участкового, регулярно отмечаться в органах внутренних дел. Но от чего это защищает? Человек может отметиться в отделе полиции, а по дороге домой достать нож и кого-нибудь зарезать. Если мы говорим об убийцах и маньяках, которых признали невменяемыми, вылечить их невозможно, только временно приглушить обострение психиатрической болезни. Мое мнение - их нельзя выпускать на волю. Никогда. Кстати, знаю много случаев, когда отправленные на принудительное лечение изверги сами по себе умирали в клиниках. У многих из них больное сердце. Например, «Смоленский душитель» Сергей Черный (в 1999-м за несколько месяцев задушил не менее 10 девушек и женщин) однажды просто лег спать в своей психиатрической лечебнице и не проснулся. Я считаю, что таких людей нельзя выпускать. Выпуская дьявола на свободу, мы рискуем жизнями многих ни в чем неповинных людей. Нужен гуманизм? Давайте тогда создадим для таких «пациентов» хорошо охраняемое поселение с высоким забором и вышками по периметру. Пусть друг с другом живут.