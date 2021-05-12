"Прощай, оружие. Здравствуй психиатр!" Какие нас ждут ужесточения после трагедии в Казани

Посетитель у витрины оружейного магазина. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

ХОРОВОД ДЕТСКОГО НАСИЛИЯ

История трагедии, которая произошла в казанской школе, где от рук 19-летнего Ильназа Галявиева погибли 9 человек, в России не нова. Мы все прекрасно помним, как в феврале 2014-го ученик 10-го класса московской школы №263 из отцовского карабина расстрелял преподавателя географии, убил сотрудника полиции и взял в заложники своих одноклассников. Тогда ужесточили многие правила получения и хранения оружия. Но, увы, это никак не остановило подобные ЧП в школах. В сентябре 2017 года в подмосковной школе №1 города Ивантеевки 15-летний подросток разбросал петарды и дымовые шашки, стрелял из пневматики, а на учительницу напал с топором. Тогда ужесточили еще и продажу пневматического оружия. Но в январе 2018 года в России произошло сразу три нападения на школы. В школе Улан-Удэ вооруженный топором и "коктейлем Молотова" школьник устроил пожар и ранил пятерых учащихся. В Перми два 16-летних ученика с ножами в руках ранили 15 четвероклашек и их учителя. В октябре того же года студент Владислав Росляков устроил в Политехническом институте Керчи взрыв, потом хладнокровно убил 21 учащегося, еще 50 ранил. После этого покончил с собой. В ноябре 2019 году студент 4-го курса благовещенского колледжа из ружья убил одного учащегося, ранил троих и также совершил суицид.

ПОЧЕМУ УБИЙЦЫ СТАЛИ НЕУЛОВИМЫМИ

Отметим, что все эти убийства тщательно и долго готовились. Часто открыто и даже демонстративно - в соцсетях. В одних случаях юноши пользовались инструкциями, которые они находили на асоциальных форумах арестантской субкультуры «АУЕ» (недавно запрещенной в РФ) или террористов, в других - интересовались видеозаписями массовых убийств детей в школах США.

По данным спецслужб будущие убийцы сходили с ума не быстро и далеко не в одиночестве. Их поддерживали в соцсетях различные асоциальные личности и националисты, успевшие сбежать на Украину. Порой они даже подбрасывали школьникам нужные ссылки по производству взрывчатых веществ. Благодаря расследованию этих массовых расстрелов сотрудникам ФСБ удалось несколько подобных трагедий предотвратить.

Но ведь спецслужбы должны быть последними, с чем сталкиваются даже такие дети. На передовой должны находиться школьные медики, психологи, детские омбудсмены и прочие общественники. Ведь именно все эти замечательные люди должны разбираться в школьных конфликтах и следить за контрактами, которые детские образовательные учреждения заключают в охранными фирмами.

- Но им просто некогда: все они в последние годы больше увлечены доходной темой "семейного насилия" на которую выделяются зарубежные и даже российские гранты, - отмечают "КП" в силовых ведомствах.

ОРУЖИЕ МАССОВОГО НАПАДЕНИЯ?

По исполнению нападений прослеживается тенденция: сначала похищенное оружие, потом пневматика, дальше - самодельные бомбы, а теперь уже - и зарегистрированные охотничьи ружья. Тут, пожалуй, можно сказать, что это действительно большая проблема: любой нарезной пистолет по своей поражающей мощи сильно уступает охотничьему ружью с дробовым зарядом если речь идет о замкнутом помещении. На короткой дистанции ружье может стать проблемой даже для сотрудника спецназа, который защищен бронежилетом.

Вполне логично, что Госдума в очередной раз ищет способ ужесточить оружейное законодательство. Миллионы владельцев стволов в России, в большинстве своем законопослушные граждане, инстинктивно приготовились к очередным испытаниям. Писать в баночку на приеме у нарколога все охотники и спортсмены уже научились, что еще готовят им законодатели?

После нового громкого убийства Госдума снова ищет способ ужесточить оружейное законодательство. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- На сегодня в России 3.632.000 владельцев оружия, у которых на руках более 6.316.000 стволов, - заявил "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Он также отметил, что ведомство по поручению президента России с участием заинтересованных ведомств готовит новые поправки в закон об оружии.

Понятно, что в первую очередь пройдет комплексная проверка всех школ, которым не всегда хватает средств на охранников.

Потом сотрудники Росгвардии у участковых проверят всех владельцев оружия и оружейные магазины.

Эксперты отмечают, что прошлые ужесточения и проверки существенно сократили количество владельцев оружия в России. С 2010 года по 2018-й на 1,3 миллиона человек. В 2018 году по данным генерал-майора полиции Леонида Веденова на руках у 3,9 миллиона владельцев числилось 6,6 миллиона единиц оружия. За этот же год ведомство лишило граждан 49 тысяч лицензий за нарушения по хранению и его использования. Соответственно с 2018 по 2021 армия охотников и оборонщиков потеряла еще около 300 тысяч стволов.

Эта тенденция сохранится. Далеко не все жители отдаленных районов России захотят ездить в райцентры, чтобы раз в пять лет пройти тест у нарколога. А если он станет ежегодным?

Не исключено, что появятся и новые возрастные ограничения: уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила давать любое оружие только с 21 года тем, кто отслужил в армии. Сейчас гладкоствольное ружье можно получить во владение с 18 лет, стрелять из него с 14-ти лет, а носить травматический пистолет с 21 года.

Впрочем, зачем оружие 18-летнему пацану, у которого нет семьи, имущества, по сути и защищать нечего? Тем более - в крупных городах, где нет охоты и медведи по улице не ходят.

Есть предложения ограничить продажу оружия ранее судимым за тяжкие преступления. Чтобы узаконить подобные ограничения повсеместно, эксперты предлагают этим категориям граждан просто запретить к продаже полуавтоматические версии охотничьего оружия. Это может позволить даже неподготовленным охранникам обезвредить вооруженного человека.

ПСИХИ СО СТВОЛАМИ

Вернемся к казанскому убийце Галявиеву, который почувствовал себя «богом», по его же словам, еще полгода назад, а лицензию на оружие получил совсем недавно - 28 апреля.

А ведь душевно больной юноша не просто получил справки от нарколога и психиатра. Он каким-то образом прошел шестичасовое обучение в школе при стрелковой организации, а затем сдал там экзамен. То есть учился в школе по владению оружием, общался с другими учащимися, стрелял. И никто не усомнился в его неадекватности?

Ильназ Галявиев во время заседания суда, 12 мая 2021 г. Фото: Егор Алеев/ТАСС

- К сожалению, такие индивиды с липовыми справками от психиатра не редкость на занятиях, - рассказал "Комсомолке" руководитель лицензированной организации при стрелковом клубе по имени Николай (на условиях анонимности просил не указывать полное имя). - Когда поведение выделяется, это бросается инструкторам в глаза. Случается, что по три раза подряд отказываем в приеме экзамена, сообщаем об этом Росгвардии. Но такие все равно настойчиво стремятся пройти всю теорию и практику. Оттачивают все до автоматизма и когда придраться уже не к чему, получают удостоверение. А с ним и право на покупку оружия. Ни мы, ни Росгвардия уже не вправе отказать человеку, у которого есть справка от нарколога и психиатра. Мы ведь не медики. Сотрудник Росгвардии даже не в праве заглянуть в базу, чтобы проверить статус такого подозрительного гражданина. Дошло до того, что в 2019 году сотрудники Росгвардии вынуждены были обращаться в прокуратуру, чтобы им разрешили заглянуть туда из-за нескольких странных граждан, на которых поступали сигналы. Когда разрешение прокуратуры получили, и заглянули, то выяснилось, то порядка 15 человек встали на учет к психиатру после получения лицензии на оружие!

- То есть по улицам в какой-то момент гуляли 15 психов с оружием?

- Именно так. Тоже самое может произойти с человеком в школе, а армии может головой удариться, с женой разойтись. Любое такое событие в жизни может быть стартом для болезни. А она может быть и наследственной. И за такими семьями должны наблюдать врачи. Важно, чтобы начиная с рождения ребенка знали в поликлинике, он проходил ежегодные диспансеризации, чтобы они не прекращались с переходом из школы в школу, со сменой места жительства. Раньше, в советские годы это все было, но потом решили, что подобные меры не совсем толерантные. Вы ведь понимаете, что сегодня ни одна мать не приведет своего ребенка к психиатру, чтобы поставить крест на его будущей учебе и работе. Каждая в душе надеется, что у ребенка это сложности переходного возраста, что все пройдет со взрослением. Именно потому теперь у нас тихие, зрелые, бездетные и неженатые мужчины покупают по семь ружей, а потом идут палить по окнам здания ФСБ на Лубянке или свои органы прибивают к брусчатке на Красной площади. Но оружие - не первопричина. Оно есть в доме каждого израильтянина, все свое оружие военнослужащие Швейцарии хранят дома. И там нет ничего такого подобного. Оружие - всего лишь скорость достижения определенной цели. Хотя, Чикатило пользовался удавкой и ножом, но натворил не меньше бед. В советские годы об этом широко не рассказывали, что тоже правильно делалось. Не стоит так интенсивно искать среди больных людей новых подражателей.

НУЖНЫ РЕГУЛЯРНЫЕ ТЕСТЫ

- Что можно сделать, чтобы психи не получали в руки оружие?

- Кроме перечисленного, важно, чтобы сотрудники лицензированных организаций, которые проводят обучение граждан на владение оружие, сотрудники Росгвардии имели право послать гражданина на переосвидетельствование, если его поведение или справка из клиники им покажется подозрительной. Такое ведь возможно при медицинской комиссии в военкомате, да даже на коронавирус сейчас проверяют строже.

- Предлагаете, чтобы из-за одного сумасшедшего граждане тратили всю свою зарплату на тесты психиатра?

- Не надо перекладывать проблему на плечи граждан. Если делать проверку у психиатра ежегодной, то не за счет владельца оружия. Пусть проходит бесплатную проверку в местной поликлинике раз в год или два года. Вот только знаете, у психиатра нет баночки, как у нарколога. Важно, чтобы психиатр, не просто вяло интересоваться "есть ли жалобы" и заглядывал в базу, а проводил нормальное часовое тестирование, как это делается при приеме в полицию. Чтобы потом с этого психиатра было, за что спросить. А вообще стоит вернуть налаженную систему психиатрической помощи, которая вполне эффективно работала в советские годы.

КСТАТИ

Возможно пора в российских школах вводить занятия по антитеррористической защищенности. Дети должно четко знать, как себя вести по сигналу тревоги. Хотя бы элементарно уметь связать ремни или шторы, чтобы спуститься по ним из окна.

Во многих американских школах после подобных нападений появились "паник рум". Это помещения с бронированными дверями, за которыми могут спрятаться учащиеся на время нападения на школу. В них есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность до прибытия полиции.

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